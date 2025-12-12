Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta impulsa en Granada la campaña del juego y juguete no sexista y no violento

Este año se desarrolla bajo el lema 'No es solo el juego, es el ejemplo que les das', basándose en tres pilares fundamentales: libertad, tiempo compartido y ejemplo en igualdad

Viernes, 12 de diciembre 2025, 10:56

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, ha presentado en Granada, junto a la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de ... la Mujer (IAM), Teresa Illescas la nueva edición de la campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento. Bajo el lema 'No es solo el juego, es el ejemplo que les das', la campaña subraya la importancia del papel adulto en la construcción de una sociedad igualitaria.

