La Junta impulsa en Granada la campaña del juego y juguete no sexista y no violento

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, ha presentado en Granada, junto a la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de ... la Mujer (IAM), Teresa Illescas la nueva edición de la campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento. Bajo el lema 'No es solo el juego, es el ejemplo que les das', la campaña subraya la importancia del papel adulto en la construcción de una sociedad igualitaria.

Ortiz ha destacado que «si garantizamos que niños y niñas elijan sus juguetes en libertad, compartimos tiempo de calidad con ellos y les ofrecemos un ejemplo basado en la igualdad, estaremos contribuyendo a su bienestar emocional y construyendo una sociedad más justa y más libre».

La delegada ha explicado que la campaña se basa sobre tres pilares fundamentales: la libertad, el tiempo compartido y el ejemplo en igualdad. «Tenemos que romper de una vez con los estereotipos del rosa y el azul, de la cocinita solo para ellas y el balón solo para ellos. La infancia debe poder jugar con aquello que realmente le hace feliz», ha insistido.

También ha subrayado el valor del tiempo familiar, destacando que «en el vídeo de la campaña los propios menores expresan que lo que más disfrutan es jugar en familia. Ese tiempo compartido multiplica el impacto educativo del juego». Ortiz ha insistido en que «niñas y niños aprenden por imitación», por lo que el ejemplo adulto es decisivo. El spot de la campaña muestra escenas cotidianas que refuerzan este mensaje: «Con estas imágenes queremos transmitir que la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación comienzan en casa. El ejemplo es el mejor regalo que podemos hacerles», ha afirmado la delegada.

Por su parte, la coordinadora del IAM en Granada, Teresa Illescas, ha destacado que «los juguetes no son simples objetos de entretenimiento: son herramientas que influyen en cómo niñas y niños construyen su identidad, sus relaciones y sus aspiraciones».

Illescas ha explicado que «a través del juego, la infancia aprende a expresar emociones, resolver conflictos, cooperar y desarrollar habilidades fundamentales para su vida adulta. Por eso es tan importante que el juego se produzca en un ambiente libre de sesgos, donde todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de imaginar, crear y soñar».

Asimismo, ha valorado los avances en la publicidad de juguetes: «Los estudios más recientes muestran un aumento significativo de anuncios con presencia conjunta de niños y niñas y una representación más diversa de roles. Aunque aún queda camino por recorrer, es un indicador muy positivo de que la sociedad está cambiando y de que la igualdad va calando».

La coordinadora ha insistido también en el papel de la coeducación, afirmando que «la igualdad no es un contenido puntual, es un proceso que se trabaja día a día. Desde el IAM ofrecemos recursos para centros educativos, familias y profesionales que permiten incorporar la mirada coeducativa en todas las etapas. La APP 'Iguales en Igualdad', nuestras guías y campañas de prevención de la ciberviolencia y la violencia sexual son herramientas que acompañan a la comunidad educativa en este reto».

Finalmente, Illescas ha remarcado que «queremos que cada niño y cada niña pueda crecer sin límites impuestos por los estereotipos. Que sueñen en grande y que sepan que la igualdad empieza también en el juego».

La campaña cuenta con cartelería, vídeo, piezas para redes sociales, cuñas y soportes exteriores, con un plan de difusión activo hasta el 22 de diciembre en televisión, medios de comunicación, centros comerciales, espacios urbanos y redes sociales de la Junta de Andalucía, IAM, IAJ y centros de la mujer.