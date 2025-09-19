La Junta garantiza el empleo de 1.197 personas con discapacidad en Granada con una inversión de 7,4 millones El delegado territorial visita la asociación Aspaym que cuenta con dos centros especiales de empleo: una residencia y un taller mecánico

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha destinado un total de 7.471.092 euros al mantenimiento de los puestos de trabajo de 1.197 personas con discapacidad en la provincia de Granada, a través de su apoyo a 35 Centros Especiales de Empleo que fomentan la inclusión laboral y la estabilidad profesional de este colectivo. Con motivo de este esfuerzo inversor, el delegado territorial de Empleo en Granada ha visitado hoy las instalaciones sociales de la Asociación Aspaym (Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas), donde ha podido conocer de primera mano la importante labor que desarrolla esta entidad en favor de la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad.

Aspaym Granada gestiona actualmente dos Centros Especiales de Empleo: una residencia para personas con gran discapacidad física y un taller mecánico especializado en la adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida, el único de Andalucía constituido como Centro Especial de Empleo. La Consejería de Empleo ha inyectado 418.620 euros en estos dos centros de trabajo, lo que ha permitido mantener un año más la actividad laboral de 61 personas con discapacidad, «garantizando así la continuidad de una labor esencial para la autonomía y calidad de vida de este colectivo», según ha opinado el delegado territorial.

El centro residencial, ubicado en la capital granadina, cuenta con 71 trabajadores, 53 de ellos son personas con discapacidad que atienden a un total de 65 usuarios, también con discapacidad. La residencia cuenta con 38 habitaciones plenamente adaptadas para garantizar la accesibilidad y el bienestar integral de las personas residentes. Del mismo modo, ofrece una amplia cartera de servicios profesionales y especializados, entre ellos se encuentran el área de fisioterapia, psicología, trabajo social, enfermería y médico, talleres ocupacionales, de ocio e informática.

Durante la visita, Javier Martín ha destacado que «este tipo de entidades demuestran que es posible conjugar la rentabilidad social con la generación de empleo digno y estable para personas con discapacidad. Desde el Gobierno andaluz seguiremos impulsando medidas que refuercen su viabilidad y expansión».

Único en Andalucía

Por otra parte, la asociación cuenta con un segundo Centro Especial de Empleo, el único taller de Andalucía constituido como tal y especializado en la adaptación de todo tipo de vehículos para personas con discapacidad. Comunicación Adaptada, que así se llama, cuenta con más de 25 años de experiencia, «en los que nuestro objetivo ha sido y es ofrecer soluciones seguras, homologadas y plenamente personalizadas que faciliten tanto la conducción autónoma como el transporte accesible de las personas con movilidad reducida», en palabras del presidente de Aspaym Granada, Antonio Millán.

El respaldo económico a los Centros Especiales de Empleo y servicios especializados forma parte del conjunto de políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía, orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral efectiva de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Dicho taller atiende a particulares, empresas y asociaciones ofreciendo un servicio integral que incluye asesoramiento técnico, estudio individualizado de cada caso y la ejecución de adaptaciones con productos certificados conforme a la normativa vigente.

Entre las soluciones más habituales se encuentran los sistemas de control manual y electrónico, plataformas y rampas de acceso, grúas recoge-sillas, telecomandos, adaptación de pedales y mandos de conducción. «Gracias a la especialización de nuestro equipo y a la colaboración con los fabricantes, garantizamos la seguridad, fiabilidad y confort en la adaptación, contribuyendo a que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la movilidad y a la vida independiente en condiciones de igualdad», ha apuntado el presidente. Comunicación Adaptada cuenta con 10 trabajadores, ocho de ellos con discapacidad.

Además, la asociación Aspaym cuenta con una Unidad Orienta, compuesta por tres técnicos especializados en la intermediación, asesoramiento y orientación laboral de personas con discapacidad. Este servicio, financiado también por la Consejería de Empleo con 167.104 euros, estará en funcionamiento hasta julio de 2026, facilitando así el acceso al empleo y acompañando a este colectivo en su proceso de integración laboral.