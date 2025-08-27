La Junta elogia los proyectos de empleo, salud e inclusión social que Cruz Roja desarrolla en la provincia El delegado del Gobierno se reúne con la junta directiva de la entidad humanitaria en Granada

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, ha elogiado los proyectos relacionados con el empleo, la salud y la inclusión social que Cruz Roja lleva a cabo en Granada y ha trasladado a la entidad humanitaria «la cooperación y el apoyo de la Junta de Andalucía en ese papel fundamental que realiza con las personas en situación de vulnerabilidad».

Granados ha mantenido una reunión de trabajo con la junta directiva de Cruz Roja en Granada junto a los delegados territoriales de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, José Javier Martín; Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, para abordar los proyectos que la organización desarrolla en la provincia y coordinar proyectos futuros para colaborar conjuntamente.

En la reunión, se han repasado los programas de formación para el empleo, especialmente los dirigidos a jóvenes y mujeres; las actuaciones que Cruz Roja lleva a cabo relacionadas con la Salud, concretamente con los inmigrantes en Motril; los relacionados con Fomento y Vivienda como el programa de pisos tutelados y, con las competencias de Gobierno, el trabajo del voluntariado de Cruz Roja de protección civil.

Por su parte, el delegado de Cruz Roja en Granada, Gabino García, ha agradecido la reunión porque «es importante analizar lo que estamos haciendo para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y coordinarnos con la Junta de Andalucía para los proyectos de inserción laboral, escuelas de verano para niños, proyectos para personas mayores o los relacionados con el medio ambiente».

García ha destacado que Cruz Roja tiene ahora «un reto que es trabajar con la España vaciada, ese es nuestro nuevo reto y para ello necesitamos la colaboración de instituciones como la Junta de Andalucía».