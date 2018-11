La Junta Electoral amplía el plazo para votar en el extranjero La solicitud de un granadino, pendiente. Los problemas para recibir la documentación en pasados comicios, que se están repitiendo para el 2D, motivan esta decisión para «facilitar el derecho al sufragio» ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Viernes, 23 noviembre 2018, 19:50

La Junta Electoral Central (JEC) ha ampliado el plazo para votar desde el extranjero en las elecciones del próximo 2 de diciembre. La decisión de este organismo viene motivada por los problemas que se dieron en pasadas citas con las urnas para que los granadinos en el exterior recibieran la documentación necesaria para votar, una situación que se está repitiendo a lo largo de este mes de noviembre.

La JEC ha determinado de cara a este proceso electoral que los consulados y oficinas consulares habilitadas «para el voto en urna (...), de forma excepcional, deberán abrir de nuevo el sábado 1 y el domingo 2 (...) a efectos de recibir tanto los votos por correo remitidos hasta ese momento como aquellos otros que puedan presentar los electores dentro de este plazo extraordinario. Dicha apertura no podrá extenderse más allá de la hora prevista para el cierre de los colegios electorales en la península, esto es, a las 20 horas del domingo 2 de diciembre».

Antes de 12 de noviembre

Según la normativa del proceso electoral, la documentación desde las delegaciones provinciales del censo tendría que haber llegado antes del 12 de noviembre a los diferentes residentes en el extranjero que hubieran rogado el voto previamente. Sin embargo, varios granadinos consultados por IDEAL aseguran que la recepción de las papeletas no se ha producido. Es el caso, por ejemplo, de un estudiante de la Universidad de Granada que se encuentra de estancia en el extranjero en Polonia que solicitó la documentación el pasado 31 de diciembre. Ésta fue remitida a Correos el pasado 10 de noviembre y ayer no había sido recibida. En Berlín (Alemania), Montreal (Canadá) o París (Francia) se han producido casos similares. Este periódico solicitó ayer información al ministerio de Asuntos Exteriores sobre esta situación, pero el departamento de Josep Borrell no contestó ni justificó los problemas que se están generando entre los residentes en el exterior.

Este retraso empieza a ser preocupante para los 1.676 granadinos que viven fuera de España y han solicitado de forma expresa su deseo de participar con su voto en el 2D. El plazo para emitir el voto por correo desde el extranjero finaliza el próximo 27 de noviembre para residentes permanentes y el 28 de noviembre para los temporales, lo que implica que si la documentación no les llega a comienzos de la próxima semana no podrán votar. Los residentes permanentes sí podrán hacerlo hasta el 2 de diciembre, pero para ello deberán desplazarse ese fin de semana hasta los consulados de España en el extranjero, algo que en algunos casos supone un viaje de 4.000 kilómetros y complica el derecho al voto.

Esta situación no es nueva para los granadinos residentes en el extranjero, ya que en anteriores procesos electorales se han dado casos de ciudadanos a los que la documentación para votar les llegó con el resultado de las elecciones ya conocido y no pudieron ejercer el sufragio a pesar de haberlo solicitado un mes antes.