La Junta destaca la inversión de 1,8 millones para mejorar las escuelas infantiles de Granada Martín Gómez se reúne con las directoras de los 13 centros de titularidad pública de la provincia

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Granada, María José Martín Gómez, ha mantenido un encuentro con las directores de las 13 Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada, con el objetivo de abordar temas de interés común que afectan al funcionamiento y mejora de estos centros educativos.

Durante la reunión, Martín Gómez ha destacado la inversión de 1.842.973 euros que la Junta está destinando a obras de modernización, reparación y ampliación en siete de estos centros, así como la aplicación de la gratuidad del aula de 2 años para el próximo curso escolar.

La delegada ha subrayado que «estas actuaciones reflejan el compromiso del Gobierno andaluz con la educación infantil pública, con la conciliación familiar y con la mejora continua de los espacios educativos para los más pequeños».

Más de 1,8 millones de euros en obras y mejoras

La Consejería de Desarrollo Educativo ha destinado una inversión global de 1.842.973,03 euros a actuaciones de mejora y ampliación en siete de las trece escuelas infantiles de la provincia. Estas intervenciones tienen como objetivo modernizar las instalaciones, reparar patologías estructurales y ampliar espacios para responder a la creciente demanda de escolarización.

La Escuela Infantil La Alpujarra, en Albuñol, cuenta con una inversión de 160.000 euros y se encuentra en fase de proyecto de ejecución, centrado en la reparación de patologías de forjado dentro de las actuaciones de urgencias técnicas 2024.

El resto de actuaciones se encuentran en fase de construcción y corresponden a las escuelas Portal de Belén y Santo Domingo en Granada, La Alcazaba en Guadix, Infanta Cristina en Loja y las motrileñas Los Almendros y Los Girasoles. Estas obras, con una inversión superior a 1,6 millones de euros, permitirán la ampliación de espacios y unidades educativas dentro de los programas de escolarización programada y fondos europeos MRR.

Compromiso con la educación infantil pública

Martín Gómez ha explicado que la reunión con las directoras ha servido para compartir experiencias, plantear necesidades y coordinar actuaciones comunes que repercuten en la calidad del servicio educativo. «El trabajo conjunto entre la Administración y las direcciones de los centros es fundamental para ofrecer una educación infantil moderna, inclusiva y adaptada a las necesidades de las familias granadinas», ha señalado.