La Junta despliega más de 500 profesionales y 148 vehículos frente a las nevadas en Andalucía

Rocío Díaz destaca la experiencia y capacidad de respuesta de un operativo que vela por el estado de 2.000 kilómetros de carreteras

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:08

La Junta de Andalucía cuenta con más de 500 profesionales, 148 vehículos y 6.200 toneladas de sal para hacer frente a las nevadas y ... heladas del invierno en las carreteras de la provincia. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha presentado en el centro de conservación de Santa Fe, en Granada, el operativo del Plan de Vialidad Invernal, que ya está en marcha y se mantendrá hasta la primavera con un dispositivo especial para atender las vías de las cinco provincias andaluzas con riesgo real de nieve (Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga).

