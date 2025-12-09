Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Firma del acuerdo, este martes en la sede de la Junta de Andalucía en Granada. Ideal

La Junta y el Consorcio IFMIF-DONES firman el acuerdo de financiación de casi 100 millones para el acelerador

El convenio permite materializar la subvención por ese importe para financiar la cimentación y la edificación de las estructuras primarias

Ideal

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:53

Comenta

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y el Consorcio IFMIFDONES España han firmado el convenio que articula la concesión por parte de la Junta ... de Andalucía de una subvención excepcional por valor de 99,87 millones de euros que permite financiar el inicio de la construcción del acelerador de partículas en Escúzar (Granada), en concreto, de la cimentación y la edificación de las estructuras primarias de la infraestructura científico-técnica. Previamente, el Consejo de Gobierno ya autorizó el abono de dichos fondos.

