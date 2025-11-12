Junta y Ayuntamiento valoran el esfuerzo de la Diputación pero validan la Mesa del Aeropuerto como espacio de trabajo

La Mesa del Aeropuerto de este miércoles comenzó a las nueve de la mañana y terminó pasadas las diez y media con menos integrantes de ... los que la habían iniciado. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, se levantó a las y veinticinco acompañado por la diputada de Turismo, Marta Nievas. Salieron a la puerta y los medios tras ellos.

La cronología de los acontecimientos da para hacer una lectura política. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, se había quejado inicialmente de la propia convocatoria. «No se había convocado desde septiembre de 2023 y a pesar de que lo habíamos pedido en varias ocasiones, nada. Fue pedirlo la Diputación de Jaén y se agendó». La Mesa, que organiza el Subdelegado del Gobierno en Granada y se hace en la Subdelegación, comenzó con todos los actores en dos frentes físicos, uno para el PP y otro para el PSOE. Estaban sentados en la mesa a pocos minutos de que esta se desgajase.

Estaban los empresarios de Granada, los sindicatos y también el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, que tuvo que ausentarse antes de que Francis Rodríguez recibiese «la falta de respeto» del presidente de la Diputación de Jaén y decidiese pegar la espantada.

El delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, no se levantó junto a Francis Rodríguez y terminó la Mesa con el resto de instituciones, ya todas del PSOE. De hecho, Granados participó en la rueda de prensa en la que intervino junto a otros dos representantes institucionales: el subdelegado del Gobierno en Granada y el presidente de la Diputación de Jaén. Estos estaban flanqueados por otros dos cargos de instituciones donde gobiernan los socialistas: el subdelegado del Gobierno en Jaén y el alcalde del Ayuntamiento de la capital jienense.

El delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, manifestó que respeta la postura de Francis Rodríguez, y que entiende su indignación. «Es normal esa reacción cuando pides dinero para el aeropuerto, algo que depende de ambas provincias, y no encuentras respuesta». Sobre si la Junta volverá a sentarse en la Mesa del Aeropuerto, Granados entiende que sí, que es un foro de trabajo y que, mientras que «no esté politizado», la Junta «volverá a él con los deberes hechos».

Seguir avanzando

Desde el Ayuntamiento de Granada la postura es similar. Entienden al presidente de la Diputación y valoran sus acciones pero valoran la Mesa del Aeropuerto como espacio de trabajo. «El Ayuntamiento de Granada ha asistido representado por su concejal teniente de alcalde de Turismo, Juan Ramón Ferreira, con el ánimo de seguir avanzando en las mejoras de las conexiones de nuestro aeropuerto, tanto nacionales como internacionales», manifestaron.

Desde el Ayuntamiento señalaron que apuestan por seguir colaborando para mejorar el posicionamiento de la ciudad y la provincia «desde el reconocimiento y agradecimiento a la determinante apuesta que está realizando la Diputación provincial de Granada y su presidente. «Queda camino por recorrer y este debe trazarse desde la planificación conjunta y el trabajo institucional y empresarial coordinado, aunando esfuerzos y explorando las diferentes alternativas», manifestaron desde el Consistorio.