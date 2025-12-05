La Junta asegura que la gestión del Palacio de Congresos «no está amenazada»

El Consejo Consultivo ha avalado la resolución del contrato de Palacio de Congresos porque ratifica «incumplimientos» por parte de la empresa adjudicataria. Sin embargo, la ... Junta de Andalucía ha mandado un mensaje de tranquilidad ante esta nueva situación.

La Junta de Andalucía, que todavía no ha recibido el dictamen del Consultivo señala que, como miembros del consorcio del Palacio de Congresos, solo pueden «llamar a la calma» y asegurar que la gestión «ni está en el aire ni está amenazada» porque aquí están las administraciones serán garantes de estabilidad y del futuro del Palacio.

«Los miembros del consorcio estamos para que la actividad siga funcionando con normalidad. Nada se va a ver afectado por la resolución: el Palacio seguirá funcionando. Los congresos, jornadas y eventos programados van a seguir adelante«, expresan desde la Consejería de Fomento.

En cuanto a las obras de reforma del Palacio también que estaban planeadas para comenzar en breve, desde la Junta aseguran que siguen adelante. «Este paso de regularización del contrato, aunque no sea un asunto agradable, era necesario para reforzar el futuro del Palacio», indicaron.

«Nuestra obligación, como administración, es salvaguardar los intereses del Palacio de Congresos y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que funcione y se mantenga como un contenedor cultural y social de primera magnitud en Granada», aportaron.