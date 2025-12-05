Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Palacio de Congresos en una imagen de archivo. Ideal

La Junta asegura que la gestión del Palacio de Congresos «no está amenazada»

Ante el dictamen del Consejo Consultivo que avala la resolución del contrato, la Consejería de Fomento asegura que se garantizará la actividad

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:15

Comenta

El Consejo Consultivo ha avalado la resolución del contrato de Palacio de Congresos porque ratifica «incumplimientos» por parte de la empresa adjudicataria. Sin embargo, la ... Junta de Andalucía ha mandado un mensaje de tranquilidad ante esta nueva situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  5. 5 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  6. 6 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  7. 7 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  8. 8

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  9. 9

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado
  10. 10 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta asegura que la gestión del Palacio de Congresos «no está amenazada»

La Junta asegura que la gestión del Palacio de Congresos «no está amenazada»