Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Junta Arbitral de Consumo de Granada alcanza las 142 solicitudes de arbitraje en 2025

En la actualidad, la Junta Arbitral de Consumo de Granada cuenta con 1.498 empresas adheridas, cifra que se incrementa con las entidades incorporadas a nivel nacional

Ideal

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:29

Comenta

El diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, ha participado en la Junta Arbitral de Consumo Provincial junto al profesor de la Universidad ... de Granada Francisco Javier Pérez-Serrabona, la representante del sector empresarial, María de Gádor Hernández, y la representante de las asociaciones de consumidores, Patricia Martínez. La tercera sesión del año ha tenido el objetivo de estudiar y resolver un total de siete solicitudes de arbitraje relativas al suministro eléctrico y a reparaciones en talleres mecánicos. En lo que va de año, el organismo ha registrado 142 solicitudes de arbitraje, habiéndose dictado un número importante de laudos por árbitros únicos y colegios arbitrales acreditados, todos ellos cumplidos voluntariamente, lo que evidencia la confianza depositada en este sistema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  3. 3 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  4. 4 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  5. 5 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  6. 6 El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»
  7. 7 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia
  8. 8 El pleno de Granada aprueba las bonificaciones a familias numerosas, jóvenes y mayores
  9. 9 El ministro Puente confirma que el AVE a Madrid tardará menos a partir del 14 de diciembre
  10. 10 La crisis de la Policía Local provoca un pleno volcánico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta Arbitral de Consumo de Granada alcanza las 142 solicitudes de arbitraje en 2025

La Junta Arbitral de Consumo de Granada alcanza las 142 solicitudes de arbitraje en 2025