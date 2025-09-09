Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visita a las obras de la escuela infantil Portal de Belén. Ideal

La Junta amplía cinco escuelas infantiles y repara colegios dañados por la dana

Otras obras, que se licitarán en breve, acabarán con daños estructurales y barreras arquitectónicas de los espacios escolares

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:29

La Junta se encarga de realizar obras de calado en los centros escolares. Dentro de este plan de renovación de instalaciones, la Consejería de Desarrollo ... Educativo está invirtiendo en Granada 2,2 millones de euros. Tras construir en el Área Metropolitana colegios e institutos nuevos, el gobierno andaluz se centra ahora en ganar espacio y modernizar estos edificios. La actuación más relevante que está ahora en marcha es la reforma de cinco escuelas infantiles de la provincia para ganar más aulas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  4. 4

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  5. 5

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  6. 6

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España
  7. 7

    Un gran grupo empresarial nacional compra el despacho de Vicente Tovar Abogados
  8. 8

    Un grito por la estación de autobuses
  9. 9

    La reforma en Los Cármenes se iniciará en primavera de 2026, según Iglesias
  10. 10 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta amplía cinco escuelas infantiles y repara colegios dañados por la dana

La Junta amplía cinco escuelas infantiles y repara colegios dañados por la dana