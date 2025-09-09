La Junta amplía cinco escuelas infantiles y repara colegios dañados por la dana

La Junta se encarga de realizar obras de calado en los centros escolares. Dentro de este plan de renovación de instalaciones, la Consejería de Desarrollo ... Educativo está invirtiendo en Granada 2,2 millones de euros. Tras construir en el Área Metropolitana colegios e institutos nuevos, el gobierno andaluz se centra ahora en ganar espacio y modernizar estos edificios. La actuación más relevante que está ahora en marcha es la reforma de cinco escuelas infantiles de la provincia para ganar más aulas.

Estos centros escolares viven ahora sus ampliaciones con fondos Next Generation (MRR). En concreto, los trabajos están en Los Girasoles y Los Almendros de Motril, La Alcazaba de Guadix, Portal de Belén de Granada e Infanta Cristina de Loja. Todas las obras están contratadas y algunas, en ejecución. En Portal de Belén, de la capital, la actuación ha permitido la creación de una nueva clase para alumnos de 1-2 años, a través de la redistribución de un espacio diáfano, creando dos aulas más. Paralelamente se está acondicionando un patio de juegos para los nuevos alumnos y se llevan a cabo la reforma de vestuarios.

Los trabajos también han actuado en la mejora del aislamiento térmico de cubierta, así como la instalación de placas fotovoltaicas para generación de electricidad e implementación de instalación de ventilación. Además, se sustituyen carpinterías de las aulas y otras actuaciones menores de cerrajería.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP, María José Martín, destacó la importancia de estas inversiones, «porque no solo responden a la demanda de plazas educativas para los más pequeños, sino que también incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética». Desarrollo Educativo también lleva a cabo obras para recuperar colegios de los daños provocados por la dana. Este es el caso del instituto de Benalúa, el de Íllora y el Fray Luis de Granada. A los tres hay que arreglarles las cubiertas que se vieron afectadas por el temporal.

Por valor de 1,3 millones de euros se licitarán próximamente trabajos en el instituto Villanueva del Mar de Almuñécar del que se arreglarán patologías estructurales como las del IES de Benalúa, al que hay que trabajar en la cimentación.

Las barreras arquitectónicas se eliminarán del colegio Sierra Nevada y María Zambrano o en el Princesa Sofía de Huéscar, donde también se construirá un aula TEA. En el colegio San Juan de Dios se hará un gimnasio y se renovarla la caldera en el IESAcci de Guadix.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo señalan que en Granada –desde 2019– se han realizado en la provincia 291 obras de construcción, ampliación, reforma y mejora de centros educativos, por un presupuesto de 57,4 millones de euros.

Nuevos centros

Las más destacadas han sido la construcción de un nuevo instituto en Albolote, otro en Maracena y colegios en Ogíjares, el Chaparral y Alhendín, que han conseguido ampliar la capacidad de acoger alumnos en zonas donde crece la población

También han sido destacadas las obras de construcción de gimnasio, porche, adaptación de baños y adecuación de patio de infantil en el colegio Alcazaba de Granada; veinte actuaciones del plan de retirada de amianto en centros educativos públicos y otras 43 de mejora del confort térmico, climatización y energías renovables, incluyendo diecinueve obras del programa de Bioclimatización y Fotovoltaica, repartidas por todos los puntos de la provincia.