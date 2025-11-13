La Junta aclara que el FP de Montefrío no se ha eliminado y se abre la matriculación de forma bianual

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló este miércoles en el Congreso sobre Montefrío. Sánchez lamentó la eliminación de un módulo de Formación Profesional ... de Paisajismo y Mundo Rural que se impartía en Montefrío. Sin embargo, la delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín, afirma que no es cierto. Explica que este ciclo se implantó en el municipio en el curso 2022-2023 y que lo que ha hecho la administración es ofertarlo de manera bianual para intentar, en colaboración con el centro educativo, técnicos, empresas y agentes económicos y sociales, impulsar su demanda entre los jóvenes del municipio. «De los cinco alumnos matriculados en el curso anterior sólo uno promocionó», precisa Martín.

Asimismo, aclara que la comarca del Poniente granadino ha visto en estos últimos años la implantación de 14 nuevos ciclos formativos de sectores productivos muy representativos en como es la hostelería, la industria alimentaria, la atención a personas en situación de dependencia y el sector agrario. Así por ejemplo, destaca el de Aceite de Oliva y Vinos que se imparte en Huétor Tájar; el de Dirección de Cocina en Loja, el de Electromecánica de vehículos automóviles de Íllora, o este de Paisajismo y Medio Rural en Montefrío. Explica que este se puso en marcha «para dar respuesta a una demanda histórica del sector productivo de la comarca«. No obstante, precisa que el número de matrículas iniciales fue reducido, pero aún así el ciclo se ha mantenido en el centro, pasando su oferta en modalidad bianual »con el objetivo de concentrar la demanda, optimizar los recursos disponibles y favorecer una inserción laboral progresiva y de calidad del alumnado titulado«.

Hay que recordar que Pedro Sánchez dijo en el Congreso de los Diputados que «hay provincias enteras, como Granada, que se están viendo privadas de la posibilidad de formarse en la pública». En este punto, puso como ejemplo el municipio de Montefrío, donde, siempre según las palabras del presidente, «se podía hacer un grado superior en paisajismo o medio rural en un centro público pagando cero euros de matrícula y hoy ya solo puede hacerlo en un centro privado, desplazándose tres horas al día en autobús y pagando 2.500 euros». «Así apoyan ustedes a la España que madruga, haciéndola madrugar aún más para obtener mucho menos», ironizó.

La alcaldesa del municipio, la socialista Remedios Gámez, afirmó que habían reclamado que no se suprimiera el módulo y celebró que Sánchez hubiese hecho esta referencia. Aseguro que era la única formación superior que había en el pueblo. La Junta ahora aclara la situación, asegurando que este curso se sigue dando.