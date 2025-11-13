Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín. IDEAL

La Junta aclara que el FP de Montefrío no se ha eliminado y se abre la matriculación de forma bianual

Lamentan las palabras del presidente del Gobierno y afirman que en los últimos años se han implantado 14 nuevos módulos en la comarca de Poniente

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:57

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló este miércoles en el Congreso sobre Montefrío. Sánchez lamentó la eliminación de un módulo de Formación Profesional ... de Paisajismo y Mundo Rural que se impartía en Montefrío. Sin embargo, la delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín, afirma que no es cierto. Explica que este ciclo se implantó en el municipio en el curso 2022-2023 y que lo que ha hecho la administración es ofertarlo de manera bianual para intentar, en colaboración con el centro educativo, técnicos, empresas y agentes económicos y sociales, impulsar su demanda entre los jóvenes del municipio. «De los cinco alumnos matriculados en el curso anterior sólo uno promocionó», precisa Martín.

