Imagen de la sede de la Fiscalía de Granada. Ideal

A juicio por querer arrollar a un hombre para robar ambientadores valorados en 30 euros

Los tres acusados intentaron atropellar a la víctima con un coche que habían estrellado antes contra un taller para saquearlo, pero no se llevaron nada

C. Morán

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Parece que iban a por todas, pero volvieron a su guarida con las manos prácticamente vacías. En uno de los golpes, no obtuvieron ningún botín ... y en el siguiente, solo una caja de ambientadores valorada en treinta euros. En este último incidente intentaron arrollar a un empleado del negocio asaltado que les pilló con las manos en la masa. El hombre se libró por poco de ser arrollado. Saltó para esquivar el automóvil y se lesionó una pierna, según el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía Provincial de Granada, un documento en el que la institución reclama para cada uno de los acusados penas que suman casi siete años de presidio.

