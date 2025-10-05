A juicio por querer arrollar a un hombre para robar ambientadores valorados en 30 euros

Parece que iban a por todas, pero volvieron a su guarida con las manos prácticamente vacías. En uno de los golpes, no obtuvieron ningún botín ... y en el siguiente, solo una caja de ambientadores valorada en treinta euros. En este último incidente intentaron arrollar a un empleado del negocio asaltado que les pilló con las manos en la masa. El hombre se libró por poco de ser arrollado. Saltó para esquivar el automóvil y se lesionó una pierna, según el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía Provincial de Granada, un documento en el que la institución reclama para cada uno de los acusados penas que suman casi siete años de presidio.

El cargo más grave que les imputa el ministerio público es el delito de robo con violencia e intimidación, que fue el que presuntamente cometieron tras irrumpir en el almacén de los ambientadores, donde habrían tratado de atropellar al trabajador que los descubrió.

El vehículo con el que, siempre según la fiscal, perpetraron la agresión presentaba importantes destrozos. El motivo: los supuestos malhechores lo habían utilizado poco antes, siempre según la versión del fiscal, para practicar un alunizaje, una 'técnica' delictiva que consiste en sustraer un coche y estrellarlo contra el escaparate o la puerta de un establecimiento comercial para saquearlo.

Santa Fe

En este caso, los sospechosos empotraron el turismo, del que se habían apoderado en una gasolinera, contra la entrada de un taller ubicado en la localidad de Santa Fe. Causaron daños valorados en 2.662 euros, pero no se llevaron nada, huyeron sin botín.

El choque intencionado ocurrió a las cinco de la madrugada del 28 de agosto de 2020.

Dos horas más tarde, se supone que decepcionados por el resultado de su primera incursión, estacionaron el 'turismo-ariete' en un polígono industrial de Fuente Vaqueros. Y fue ahí donde se produjo el episodio del atropello frustrado. «Mientras dos de los acusados permanecieron en el interior del vehículo, el tercero accedió al interior de la nave y procedió a sustraer tres cajas» de ambientadores «valoradas en 30 euros». Un empleado de la empresa sorprendió a los presuntos ladrones y las cosas se pusieron feas. El trabajador corrió primero tras el intruso y después, tras el automóvil en el que viajaban los procesados. El coche de los investigados se detuvo bruscamente y se lanzó marcha atrás «con el ánimo de atropellar» a su perseguidor, teniendo este «que saltar para evitarlo», describe el escrito del ministerio público. Yañade: «Como consecuencia de la caída, sufrió lesiones consistentes en traumatismo en rodilla derecha».

Los tres encausados deberán sentarse este mes de octubre en el banquillo de la Audiencia de Granada para responder por la presunta comisión de los delitos de hurto de uso de vehículo a motor»; «robo con fuerza en las cosas en establecimiento abierto al público, fuera de las horas de apertura, en grado de tentativa», y «robo con violencia e intimidación usando instrumento peligroso», enumera la fiscalía los cargos que pesan sobre ellos. Dos de los encargados tenían antecedentes por hechos similares. En este sentido, ambos tenían suspendido el ingreso en prisión con la condición de que no volvieran a las andadas durante un periodo de cuatro años. Presuntamente, quebrantaron ese compromiso.