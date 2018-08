Un juez de Granada investiga si un octogenario abusó sexualmente de sus nietas cuando eran niñas Los supuestos hechos habrían ocurrido en 2012. / IDEAL El anciano, que está en libertad provisional, niega los supuestos tocamientos y habría dicho a la familia que la menor denunciante confundió sus «juegos» Y. HUERTAS GRANADA Miércoles, 8 agosto 2018, 14:07

El Juzgado de Instrucción 8 de la capital investiga si un vecino del Cinturón de cerca de 80 años abusó sexualmente de algunas de sus nietas cuando eran sólo unas crías y pasaban algunos días de verano en su casa. El anciano, que fue detenido a mediados de marzo y niega haber sometido a tocamientos a las niñas, ha sido puesto en libertad provisional sin fianza, aunque con la obligación de presentarse en los juzgados los días 11 y 25 de cada mes.

Así consta en el auto de libertad dictado el pasado 16 de marzo por el magistrado que instruirá la causa, Fernando Ramos, y al que ha tenido acceso IDEAL. La investigación contra este hombre se inició a raíz de una denuncia formulada por una de sus nietas, aún menor de edad. La chica, de 16 años, acudió a la Policía con sus padres, que están separados, por «unos supuestos abusos sexuales» por parte «de su abuelo paterno» cuando tenía diez añitos.

Según las fuentes consultadas, los padres de la menor explicaron, cuando declararon ante los agentes, que de un tiempo a esta parte habían observado un cambio en el comportamiento de su hija. Estaba más arisca y tenía más problemas a la hora de afrontar los estudios. En un primer momento, pensaron que debían enmarcar la situación en la difícil etapa de la adolescencia. Sin embargo, al final la niña «se derrumbó» y refirió los supuestos tocamientos que habría sufrido de su abuelo.

La cría, al parecer, sólo se lo había contado a su mejor amiga antes que a sus padres. A estos les indicó que los supuestos abusos sucedían «a la hora de la siesta», en la casa de su abuelo, en un pueblo del Área Metropolitana, hace unos seis años. Allí iba en vacaciones con su padre para almorzar y pasar el día en la piscina con los primos. Los supuestos abusos fueron -siempre según las declaraciones policiales de sus padres- «tocamientos por debajo de la ropa» y «ella se hacía la dormida para que no siguiera».

La hoy adolescente no supo especificar a sus padres con certeza cuántas veces ocurrieron los supuestos abusos, pero sí precisó que habían sido en la cama del abuelo y que en algunas ocasiones también «estaban dentro sus primas», sobre las que apuntó la posibilidad de que asimismo pudieran haber sido objeto de abusos.

«Por debajo de la ropa»

Dos de las nietas que mencionó la niña tienen menos años que ella y otras dos ya son adultas y no residen en Granada. Con una de las mayores, según manifestaciones de los progenitores, habrían contactado a raíz de lo que les había contado su hija y les habría dicho que «lo ha pasado muy mal y que no quiere ni recordarlo ni hablar del asunto». Otra le habría reconocido a su madre que «el abuelo le tocaba por debajo de la ropa, que la subía a ver fotos al ordenador, sentándola en las rodillas y le metía la mano por debajo de la ropa». Otra de las crías habría dicho, en cambio, que no recordaba haber sufrido tocamientos, pero que un día estaban tres de las nietas en la cama y escuchó «gemidos del abuelo», que le estaba haciendo «algo» a la menor cuyo testimonio ha propiciado la apertura de este caso y que «se movía la sábana».

Los padres de la niña denunciante comunicaron a la Policía que creían que el anciano estaba sobre aviso de que se iban a destapar los supuestos abusos, pues habría dicho a la familia que no quería volver a verlas porque habían «malinterpretado unos simples juegos y cosquillas». De igual modo, los progenitores manifestaron a los agentes que otras nietas «coinciden en la versión de decir que el mismo les decía que se trataba de un juego que tenía que quedar entre él y ellas, que no se lo podían contar a nadie» y que «si lo contaban se enfadaba mucho en ellas».

Sobre este punto, la cría denunciante refirió en la Comisaría que cada vez que terminaban la siesta, su abuelo sólo le hablaba para decirle «esto es un juego entre nosotros y no se lo puedes decir a nadie». Aparte de los supuestos tocamientos en la cama, la niña contó que en invierno, después del verano de 2012, estando también con su él en el sofá tapados con una manta, éste le tocó.