Los jueces de Granada reclaman una moratoria para la implantación de la mayor reforma de la Justicia

La Junta distribuirá antes de final de año en sus nuevos destinos a 660 funcionarios, a la espera de que el ministerio se pronuncie

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:27

. El decano de los jueces de Granada, Alberto del Águila, ha solicitado una moratoria para la implantación de la mayor reforma judicial de los ... últimos 40 años. El próximo 31 de diciembre, en mes y medio, deberá entrar en vigor la última fase de Ley de Eficiencia Judicial. Sin embargo, los profesionales de 54 capitales españolas, entre ellos magistrados de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, se han unido para solicitar al Ministerio de Justicia, así como a las administraciones autonómicas, que recapaciten y se aplace la decisión para evitar saturar aún más los tribunales.

