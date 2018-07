«Todas somos Juana», de Madrid a Maracena

Nada más conocerse la sentencia, el barrio donde reside Juana Rivas en Maracena quedó abarrotado de cámaras. El vecindario, entre la incredulidad y la tristeza, lanzaba las primeras críticas hacia la decisión. «¿Esta es la justicia que tenemos?», lamentaba Trinidad Vaquero. Por la tarde, un centenar de habitantes del municipio se concentró en el antiguo ayuntamiento para arropar a la madre.

Volvió a sonar el «Todas somos Juana» que desde hace más de un año es proclama en las concentraciones de apoyo a Rivas. Ayer hubo más de una decena en varios municipios españoles. En Barcelona, por ejemplo, la alcaldesa, Ada Colau, animó a acudir a la protesta través de las redes sociales: «Toda la solidaridad y el amor para Juana Rivas y sus hijos». La concentración de Madrid reunió frente al Ministerio de Justicia a más de 200 personas.

La Plataforma de Apoyo a Juana Rivas convocó el acto en Maracena. Su portavoz, Paqui Fuillerat, dijo «alto y claro» que esta sentencia «que castiga a Juana a cinco años de prisión y seis años de no poder disfrutar de sus hijos es producto de un fracaso estrepitoso del sistema judicial». Fuillerat criticó que Juana y sus hijos no hayan sido considerados víctimas de la violencia de género. «Está luchando por defender la seguridad y derechos de sus hijos», añadió.

Ángeles Álvarez (PSOE) considera «obligado» el indulto a Rivas en caso de sentencia firme

Hace un año comenzó la «lucha» y las convocantes no esperaban una sentencia que consideran «profundamente machista», que «alarma a la población» y provocará que otras mujeres «que quieran plantar cara a la justicia» no lo hagan. «Juana no ha estado sola ni estará sola. Nosotras la vamos a seguir apoyando», concluyó Paqui Fuillerat.

El Ayuntamiento de Maracena reiteró a través de un comunicado su apoyo a Juana Rivas. La concejala de Igualdad, Rosa Carmen Sánchez, calificó la jornada como «un día triste». «Tenemos que acatar la sentencia, bastante injusta, pero no podemos compartir en absoluto que la justicia machaque a una víctima e indemnice a un maltratador». «Juana, te vamos a seguir apoyando y no estás sola», transmitió a su paisana.

Las reacciones a nivel nacional no se hicieron esperar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el escrito: «Evidentemente uno se siente más cómodo con unas sentencias que con otras y lo voy a dejar ahí porque soy el presidente del Gobierno». La portavoz del PSOE en materia de Igualdad, Ángeles Álvarez, declaró que en el caso el indulto «es obligado» y criticó la decisión de la Justicia, que calificó de «inquietante». El indulto es posible si hay sentencia firme.

«Tras algunos gestos y guiños al movimiento (...) es el momento de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tome las riendas ante esta injusticia concreta» resumió IU en un comunicado en el que reclamó el indulto. Podemos no lo ve como «una mala medida», pero indicó que «lo fundamental» sería «cambiar las leyes y eliminar el sesgo patriarcal».

La vicesecretaria de comunicación del PP, Marta González, señaló que el indulto «es una responsabilidad exclusiva del Gobierno» y que antes es necesario informe fiscal. «No ha estado bien asesorada, porque incumplir la ley o cometer delitos no era la manera, hay maneras distintas de afrontar esa realidad», opinó el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.