Juan Manuel, expertos en alta joyería y relojes de lujo desde 1970

La empresa se encuentra ubicada, desde su creación, en la céntrica calle Ganivet

xpertos joyeros y gemólogos, desde hace casi medio siglo Joyería Juan Manuel ofrece la mejor selección de joyas, regalos y las mejores marcas y más exclusivas en relojes. Además, este conocido establecimiento de la calle Ganivet proporciona todo tipo de artículos de lujo para regalos y eventos especiales. Todo esto convierte a la empresa, desde hace ya mucho tiempo, en todo un referente en la joyería en Granada.

Juan Manuel Soler Gómez, fundó la tienda de la calle Ángel Ganivet en julio de 1970. Su vinculación con el mundo de la joyería le venía desde muy temprana edad, ya que es descendiente de joyeros, aunque destacó siempre por sus creaciones innovadoras y vanguardistas. Laura y Juan Manuel, los padres del fundador de la empresa, se dedicaban ya al mundo de la joyería, y él fue ahí aprendiendo un oficio que ha sabido luego transmitir a sus hijos Juan Manuel y Daniel, y estos a su vez a las nuevas generaciones, ya que en la actualidad una tercera generación se está sumando al día a día de esta empresa familiar que con trabajo, tesón, amabilidad y buen servicio ha sabido ganarse la confianza de los granadinos, convirtiendo a sus clientes en verdaderos amigos. Así, según señalan sus responsables, «una de las cosas que más satisfacción nos da es el comprobar como siguen viniendo a nuestro establecimiento personas que compraron aquí por vez primera hace cuarenta años, o los hijos de antiguos clientes».

Y todo esto lo consiguen ofreciendo siempre lo mejor. «Nuestro gran abanico de marcas de renombre internacional tanto en joyas como en relojes hace que nuestra clientela encuentre todo tipo de variedad en precio y calidad. Podrá encontrar diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes, con una calidad y precio muy competitivo», indican.

Juan Manuel y sus hijos forman, junto a un personal altamente cualificado, el equipo de ventas que está en todo momento a disposición de sus clientes, ayudándoles a elegir lo más adecuado a cada persona con un exquisito gusto. Además, cuentan con taller propio profesional que ofrece la simbiosis perfecta entre los clientes y el personal cualificado, ofreciendo la posibilidad de crear sus propias joyas a cada persona.

Selección

Joyería Juan Manuel ofrece así una gran selección de joyería en oro amarillo, blanco y rosa con la mejor selección de diamantes, piedras de color, perlas australianas, etc. Y todo con diseños únicos para momentos mágicos que quedan en el recuerdo para toda la vida. Una amplia selección en anillos, pendientes, collares o pulseras son joyas puestas a disposición del público en una gran variedad, con objeto de llegar a cualquier gusto y que toda persona encuentre la joya que busca, ya que además ofrece, por medio de sus expertos gemólogos diseñadores, el servicio de diseño personalizado de todo tipo de joyas, desde anillos, pendientes, collares o pulseras, asegurando la exclusividad y originalidad de la pieza diseñada.

En anillos de compromiso y alianzas son especialistas, considerando que «el compromiso es el momento más especial en el amor. La joya hace que ese instante sea eternamente recordado. En Joyería Juan Manuel le aconsejaremos con toda la ilusión y profesionalidad para que pueda encontrar el anillo perfecto para sorprender a su futura novia». No faltan colecciones de las marcas más prestigiosas de relojes suizos, el regalo perfecto para compromisos, regalos de empresas, etc. «Nuestro personal experto les asesorará de la mejor manera para que siempre acierten», indican desde la empresa. En definitiva, regalos para sorprender en los momentos más importantes con detalles elegantes y lujosos, tanto para ella como para él y, también, regalos para Primera Comunión. En Joyería Juan Manuel son expertos en todo lo referente a regalos para cualquier tipo de evento. Gracias al personal especialista con el que cuentan asesoraran siempre al cliente para que acierte con los detalles más elegantes y lujosos, independientemente del tipo de evento al que acuda. Simplemente hay que inspirarse con las últimas novedades de Joyería Juan Manuel para encontrar el regalo perfecto, originales y lujosos artículos pensados para cualquier evento; un amplio abanico de artículos para regalar en bautizos, comuniones, bodas, cumpleaños, regalos de empresa, jubilaciones, despedidas... «Consúltanos sin compromiso y encontraremos el mejor detalle para ese momento inolvidable. Y no faltan tampoco otros productos, ideales para regalos en momentos destacados, como cuberterías de plata y artículos lujo». Es el caso de cristalería de Bohemia, vajilla de Rosenthal o de Limoges, lámparas de Murano, muebles ingleses… productos que siguen ofreciendo a sus clientes en Joyería Juan Manuel.

Además de todo esto, Joyería Juan Manuel pone a disposición de sus clientes un servicio de taller experto de joyería donde podrá hacer servicios de mantenimiento, reparaciones de cualquier necesidad o diseñar su propia joya exclusiva. Le guiarán en todo el proceso de diseño para conseguir su joya soñada. «Gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años, ofrecemos un servicio de la mayor calidad asegurando siempre la satisfacción del cliente y el mejor resultado en nuestro trabajo. Pregúntenos sin compromiso y le asesoraremos buscando el resultado más óptimo para sus joyas o relojes».

Y así lo viene haciendo desde hace ya casi medio siglo. Su gran abanico de marcas de renombre internacional, tanto en joyas como en relojes, hace que su selecta clientela encuentre todo tipo de variedad en precio y calidad. Podrá encontrar diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes, con una calidad y precio muy competitivo. Un trabajo continuo y de calidad que se iniciaba en los años setenta y hoy en día prosigue. Y es que, como Juan Manuel Soler le ha sabido transmitir a las nuevas generaciones, el trato personalizado con el cliente, el servicio más eficaz y la garantía de trabajar con las mejores marcas siempre es sinónimo de trabajo bien hecho y clientes para toda la vida. En esta empresa familiar granadina encontramos un claro ejemplo. Ya piensan en celebrar, junto a todos esos clientes, el primer medio siglo de la empresa.