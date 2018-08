El joven de 20 años apuñaló al menor de 15 que salía de un acto religioso porque «miraron a su novia»

El menor de 15 años apuñalado el pasado sábado por la noche en la Carrera de la Virgen evoluciona de forma favorable, una vez retirada la respiración asistida, aunque sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Fue un enfermero que se encontraba en la zona quien logró taponarle la herida a tiempo y sin esperar a ninguna ambulancia tomó un taxi para trasladarlo al hospital. El tiempo corría en contra de este adolescente y esa rápida intervención ha permitido que no pierda el riñón -tocado por la hoja del machete utilizado en el apuñalamiento- y que haya logrado sobrevivir a este trágico episodio.

El adolescente había acudido con sus padres, hermanos y amigos a un acto religioso en un salón parroquial. Tras finalizar, pasadas las 22.30 horas del sábado, decidió dirigirse con un grupo de amigos a comprar un helado y chucherías a dos tiendas de la Carrera de la Virgen. Este adolescente no conocía de nada a su agresor y previamente al suceso no había tenido ningún tipo de encontronazo con el autor de los hechos, tal y como en un principio distintas fuentes consultadas por este periódico habían informado. La intención del menor sólo era comprar un helado y unas chucherías, después de haber compartido con su familia y amigos un acto religioso. Sin embargo, el joven que lo apuñaló entendió que alguien del grupo «había mirado a su novia», tal y como después declararon a la Policía amigos del autor del apuñalamiento. Según otros testigos, la víctima no cruzó mirada con la pareja del agresor.

El autor de los hechos, de veinte años y con domicilio en la capital granadina, se encontraba acompañado de otros amigos. Tras lo sucedido todos salieron a la carrera por una de las calles del barrio de la Virgen, pero un grupo de ciudadanos salió tras ellos y logró alcanzarlos, a todos menos al autor de los hechos que, de momento, sigue en paradero desconocido aunque está plenamente identificado y sólo será cuestión de tiempo proceder a su arresto.

La Policía halló el machete utilizado por el agresor tras arrojarlo durante la huida. Lo llevaba guardado en una mochila que colgaba a su espalda.

Más seguridad

«Esto no es un suceso aislado. Estamos cansados de que nuestros hijos reciban amenazas o sufran robos por la zona del Puente o de la biblioteca de El Salón, sobre todo, cuando cae la noche». Las palabras son de Ana, una vecina del Barrio de la Virgen y una de las personas que se encontraba en la zona cuando este menor fue apuñalado.

«Yo llegué cuando el chico ya había recibido la puñalada por la espalda. El adolescente salió corriendo tras ser agredido, pero cayó desvanecido en el suelo a los pocos metros. La suerte es que un enfermero de profesión se encontraba allí y le pudo taponar la herida por donde sangraba. Esta zona de Granada necesita más seguridad para evitar las peleas, los hurtos y los robos. No tenemos por qué aguantarlo», denuncia esta vecina del barrio, conocida del entorno del menor agredido.

La respuesta policial a este apuñalamiento fue inmediata porque los coches patrulla tanto de Policía Nacional como de Policía Local apenas tardaron unos minutos en personarse en la zona. En estos momentos, los agentes del grupo de Homicidios y de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional han duplicado esfuerzos para localizar lo antes posible al autor del apuñalamiento.

Los padres del menor apuñalado vieron cómo su hijo se desvanecía tras ser apuñalado a pocos metros de donde sucedieron los hechos en la Carrera de la Virgen. Seguramente, el peor trago de sus vidas.