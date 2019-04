Josef Ajram: «El éxito para mí no es tener dinero, es no estar atado a jefes ni horarios» 01:32 PEPE MARÍN | VÍDEO: LUCÍA ROMERO CANTÓN, MARÍA JOSÉ CABALLERO CASADO, CLARA CEREZO Y PEPE MARÍN El economista y conferenciante comparte su historia de fracaso en los negocios en una charla llamada 'Fuckup Nights' que llega por primera vez a Granada SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Viernes, 12 abril 2019, 00:13

Josef Ajram ha alcanzado el éxito en los negocios y en el deporte, dos de los resortes que sostienen su vida. Pero también ha saboreado las miles del fracaso en estos y otros ámbitos. Y no piensa ocultarlos. No consiguió superar la selectividad, ha perdido bastante dinero en algunas de sus inversiones y en el deporte ha sufrido también algún bache de más. Pero para él estos no son cadáveres que esconder debajo de la alfombra para que nadie los descubra, sino que son notas que estudiar para superarse y conseguir sumar peldaños que le permitan alcanzar su propia cima. Una cumbre que a día de hoy no conoce y a la que no le ha puesto otro nombre que «ser dueño de su propia vida». Y es que ese es el único aspecto de su historia que para él le hacen ser una persona exitosa. «Para mí ese éxito no es tener dinero, es ser dueño de mi vida, poder decidir en cualquier momento lo que quiero hacer y no estar atado a jefes ni a horarios», explicó el experto en Bolsa y deportista de élite.

Intenta guiar su vida con la frase de Ralph Nader «Tu mejor maestro es tu último error» y es la idea que ayer quiso inculcar a los participantes de la primera 'Fuckup Nights' que acogió el Teatro CajaGranada. Es un concepto nuevo que llega por primera vez y en exclusiva a Granada gracias al trabajo de AJE Granada, pero su inicio se retrotraen a 2012, cuando nació este movimiento global en México para compartir historias de fracaso en los negocios.

«En lugar de hablar de fracaso, debemos incorporar la palabra error, porque para mí el fracaso es un final, mientras que equivocarnos nos sirve para aprender de los errores y seguir adelante», explicó Ajram minutos antes de arrancar una ponencia que también contó con las experiencias de los empresarios granadinos Javier Díaz y Sergio Oya.

Para el economista, tanto la palabra fracaso como éxito no deberían estar en el vocabulario de los que luchan por sacar adelante sus sueños, porque la primera les hace tener miedo a seguir adelante, mientras que la otra puede hacerles relajarse y perder de vista lo que quieren mantener o mejorar. «Lo importante es encontrar ese equilibrio entre sentirse contento y feliz de hacer las cosas como tú quieres, pero sin relajarte», indicó. Según su experiencia, el fracaso no es innecesario para encontrar el éxito, pero sí es inevitable: «Es complejo que todo salga bien, es parte de las reglas del juego de la vida». «Lo que tenemos que hacer es aprender a no lamentarnos por los fracasos y aprender a seguir construyendo más eficazmente», añadió. Por ello, lo importante es buscar una meta alcanzable y ser consciente de si se tiene los recursos, la energía y el talento necesario para alcanzarla. «Buscamos ideales que una vez se alcanzan, quedan desmitificados», señaló. Pero él ya ha aprendido de sus errores. Piensa seguir corriendo detrás de sus sueños de forma incansable, pero con conciencia y la realidad.