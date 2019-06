José Muelas: «No habrá libertad de expresión si Twitter obedece a los más ricos» RAMÓN L. PÉREZ TAT Granada sube al escenario a figuras respetadas de la jurisprudencia para intercambiar opiniones sobre la intervención de la ley en las redes y la responsabilidad de las compañías PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Viernes, 14 junio 2019, 11:59

Libertad y humor con límites. En los últimos años se ha condenado a penas de cárcel a tuiteros que habían publicado mensajes considerados por la justicia de incitación al odio o enaltecimiento al terrorismo. Tras la explosión de las redes sociales, los tribunales nacionales y europeos se enfrentan a un reto en la regulación de las plataformas, que aún no han terminado de resolver. Hoy TAT Granada ha sentado en su mesa, moderada por Yenalia Huertas, periodista especializada en tribunales, a figuras respetadas de la jurisprudencia para debatir sobre las líneas rojas del uso de Twitter. Miguel Pasquau, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y portavoz de la asociación profesional de la magistratura, José Muelas, abogado especializado en delitos informáticos, y Fernando Benítez, fiscal de Málaga, han intercambiado opiniones sobre la intervención de la Justicia en el timeline de los usuarios y la responsabilidad de las compañías.

Casandra Vera, Willy Toledo o el tuitero que humilló al hijo asesinado en el 11 M de Pilar Manjón, expresidenta de la asociación de víctimas del terrorismo. Todos se han sentado en el banquillo por pasarse, y no precisamente de espacio, con el teclado. Algunos incluso han tenido que dejar su cartera de ministro, como al periodista Máxim Huerta. Los cuatro ponentes coinciden, los límites dentro de Twitter son los mismos que fuera.

Miguel Pasquau ha roto el silencio y ha empezado con una petición al público: contención en las redes sociales. Premisa que el magistrado lleva por bandera cada vez que se sienta frente a su ordenador a opinar en su cuenta oficial en la que tiene casi 19 mil seguidores. «Cualquier profesional tiene ciertas barreras y obligaciones en su carrera. La preocupación no son tantos los límites como dejarse llevar e influenciar por ciertas dinámicas», ha señalado. El fiscal Fernando Benítez se ha unido al alegato y ha añadido que «es una caja de resonancia inmensa y no es lo mismo que tener una conversación de barra con 10 o 15 amigos, sobre todo las personas que desempeñan cargos públicos». Para Benítez la plataforma se ha convertido en juez, parte y verdugo y ha pedido a los juristas que tengan cuidado con las críticas a otras resoluciones judiciales y al trabajo de sus compañeros, acciones que perjudican a al trabajo y a la independencia de los profesionales. Situaciones que se han podido ver en la red social en casos como en el de la Manada en el que tanto políticos como jueces salieron a respaldar o a rechazar la decisión de la audiencia. Por su parte, José Muelas, abogado especializado en delitos informáticos, asegura que en su perfil no tiene más límites a la libertad de expresión que la Constitución y el Código Penal. «Además de las leyes, quién debe manejar las redes son las compañías administradoras. Me siento seguro con mi libertad de expresión controlada por la ley y no por un algoritmo. Se estudia si Google pudo afectar a los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Tienen una influencia enorme y son una plaza del pueblo que controla con mano de hierro el vecino más rico», ha añadido.

La segunda mujer tras Carmena en convertirse en jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha recordado que no hay olvido en la red. «Lo que escribas en Twitter deja huella. Ha provocado incluso la dimisión de ministros. Procuro no meterme en ningún charco, tengo que ser independiente como jueza y me gusta que mi cuenta sea algo personal. Leo y releo lo que escribo como cuando elaboro una sentencia. A mis hijos le inculco lo mismo«, ha mantenido.

Disensiones entre la bancada sobre el anonimato. Los cuatro 'justicieros' han convenido que es preferible que las reflexiones lleven nombre y apellidos para evitar que los internautas se escuden en cuentas secretas para no hacerse responsable de los contenidos que vierten. En cambio, Muelas discierne: «El anonimato es uno de los derechos que deben existir en la red. Hay que proteger también el arte, el humor o la parodia forman parte de la libertad de expresión, pero ojo los que se esconden para insultar o vejar son cobardes», ha expuesto.

Benítez ha apuntado que los delitos que más se cometen en Twitter son las amenazas. El magistrado Miguel Pasquau advierte de la complicidad del 'me gusta' y del retuit: «Cuidado con el me gusta. Tenéis que hacer posible por seguir a los mejores y a los que piensan distinto a ti». Muelas se ha sumado a la advertencia: «Si bebes no tuitees y no hables con tu ex. No hay que tener la última palabra», ha bromeado.

A la pregunta de la periodista Yenalia Huertas sobre si absolverían o condenarían a Twitter la decisión es unánime. La plataforma es inocente.

«Hay gente que está poco mediatizada, pero es un canal de comunicación y se debe garantizar su libertad», ha afirmado Del Barco. Los profesionales piden que se amplíen los medios de investigación de las fuerzas del estado para que la intervención de la Justicia sea más rápida y se actúe para evitar que los derechos al honor y a la imagen de los damnificados no se vean lesionados. Sobre la censura y el acceso desigual a la información Muelas ha reiterado la necesidad de que sean de libre acceso para todos los ciudadanos. «El concepto y el signo de la revolución de Tiananmén no existe en China. No habrá libertad si no todos tienen acceso y las redes obedecen a los más ricos».