«José Manuel era un fuera de serie y se desvivía por su trabajo» Pepe Marín Amigos y familiares acuden a la capilla ardiente, instalada en la Comandancia, para despedir al Guardia Civil fallecido en horas de servicio P. GARCÍA-TREVIJANO Lunes, 15 octubre 2018, 22:07

Cerca de 500 personas se han acercado en la tarde del lunes a la capilla ardiente instalada en la Comandancia de la Guardia Civil en la que José Manuel Arcos, agente de 47 años asesinado en horas de servicio, recibía el último adiós de sus allegados. La capilla abrió a las cinco de la tarde y desde entonces centernares de amigos, familiares y curiosos se agolpaban a las puertas de la comandancia en señal de respeto a los seres queridos de la víctima. Acompañados de coronas de flores, los compañeros del agente llegaban al recinto conmocionados e intercambiando muestras de afecto, en un velatorio, que por deseo de su mujer y sus dos hijos, se ha celebrado en la más estricta intimidad. El funeral se celebrará mañana en la Catedral a las nueve y media.

«Era muy buen compañero y amigo, lo tenía todo. Es un día muy triste para nosotros. Nadie se lo podía esperar. Me he enterado esta mañana por un grupo que teníamos de compañeros de la academia de preparación de Valdemoro», asegura un compañero afectado. «Era fabuloso y un fuera de serie, se desvivia por el cuerpo, muy buen compañero y siempre hacía bien. Es una gran pérdida, era un amante del deporte y le gustaba todo lo bueno. Lo vamos a echar de menos. Uno de sus hijos iba a opositar al cuerpo», agrega.

Unas horas antes, sobre las 15.30, llegaban los restos mortales del guardia civil del puesto de La Zubia a la Comandancia, escoltado por varios vehículos del Intituto Armado. Más tarde, una decena de furgones y coches de la Policía Nacional y la Policía Local de las Gabias, Fuente Vaqueros y Cijuela acudían al recintopara mostrar sus condolencias. La colaboración entre ambos cuerpos era habitual y mantenían una relación muy estrecha con la víctima.

«Soy hijo del cuerpo y fui agente. Era compañero del padre de José Manuel, estuve con el de servicio en el banco de España y en Hacienda. Al hijo lo conozco de siempre. Era un chaval estupendo. Me enteré desayunando en la comandancia ha sido un palo duro para la familia, todavía no he podido presentarles mis respetos. No tengo palabras, pero la vida es así», manifiesta visiblemente emocionado un amigo de los padres del fallecido.

Hasta la capilla ardiente se han desplazado, entre otros, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, la subdelegada de Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro y el coronel de la Comandancia,Francisco García Sánchez.