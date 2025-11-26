Las jornadas de las setas del Hospes Palacio de Los Patos, un refugio para los amantes del buen comer

El frío ya se ha asentado en Granada y, con él, ese cambio en el ritmo de la ciudad que invita a refugiarse en sabores ... más hondos y reconfortantes. Aunque muchos aún recuerden las últimas jornadas de calor, lo cierto es que estas temperaturas anuncian uno de los momentos más esperados por los amantes de la gastronomía estacional.

Las calles comienzan a llenarse del aroma a castañas recién asadas, una estampa que cada año marca el inicio oficioso de la temporada de platos de cuchara y productos de montaña. Y entre esos productos destaca uno de los grandes protagonistas del frío en la provincia: las setas.

Como ya es tradición, antes de que la Navidad conquiste, definitivamente, la ciudad, regresan las Jornadas de las Setas del Hotel Hospes Palacio de los Patos, una cita consolidada en el calendario culinario granadino. Su restaurante vuelve a apostar por un menú centrado en las diferentes variedades de hongos que ofrece esta época, con propuestas que combinan técnica, producto local y una interpretación contemporánea de la cocina de temporada. Oferplan Granada de IDEAL pone a la venta este esperado a menú a un precio exclusivo por tiempo limitado.

La iniciativa, que cada año atrae tanto a visitantes como a granadinos aficionados a la gastronomía, promete convertirse de nuevo en uno de los reclamos de los días previos a la Navidad en Granada. El Restaurante Los Patos presenta una propuesta sugerente y sofisticada para rendir homenaje a la micología en su máxima expresión. Un menú que reúne variedades selectas, escogidas con precisión casi joyera, y transformadas en platos capaces de sorprender incluso a los paladares más exigentes. Las Jornadas no son simplemente una degustación: son una experiencia. Un recorrido lleno de equilibrio, contrastes y guiños sensoriales, perfecto para compartir entre amigos, en familia o —por qué no— como un capricho personal.

El menú de las Jornadas de las Setas comienza con una degustación de panes artesanos acompañados de A.O.V.E. y un alioli trufado, seguida de un delicado taco de shimeji con nube de queso manchego y encurtidos agridulces. Continúa con un portobello a la parrilla relleno de trigueros coronado con una sedosa velouté de jamón ibérico, para luego dar paso a una merluza asada con holandesa de boletus y puerro confitado. El tramo más intenso llega con las carrilleras de ternera en guiso de níscalos, y la experiencia culmina con unos piononos de coco y Baileys servidos con helado de avellana.