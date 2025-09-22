Jornadas gastronómicas en Torre de Alquería: un homenaje al buey gallego para los carnívoros más exigentes

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:47 Compartir

Torre de Alquería, el acogedor y reconocido restaurante familiar de Romilla, dirigido por el chef Paco Robles y su equipo, celebra durante todo septiembre unas jornadas gastronómicas pensadas para los verdaderos amantes de la carne. Hablamos de las «Jornadas Teixo», protagonizadas por un buey gallego que tiene mucho que aportar; una propuesta exclusiva, limitada en aforo y cargada de guiños al producto, que convierte cada servicio en todo un homenaje a sus diferentes cortes.

Teixo es el nombre del animal. «Un buey de raza cachena, bastante grande dentro de lo que suele ser esta familia», nos cuenta Paco. Además, tiene una edad notable, de unos 14 años, y ha sido criado de manera muy natural por una familia de Xove, un pequeño pueblo gallego. Esa crianza en libertad y a pequeña escala, es parte esencial del porqué han elegido precisamente este ejemplar para las jornadas. «Fuimos a Galicia, vimos cómo se crían estos animales en la paz de la naturaleza, la alimentación que siguen, y nos impactó. No queríamos vender un lomo al uso; queríamos enmarcarlo en una jornada y hacer distintos platos con sus cortes», añade el chef.

Ampliar

El menú degustación consta de ocho platos

Esta experiencia gastronómica, en forma de un completo menú de ocho platos, se ha diseñado con cariño y, una dilatada experiencia en la cocina, para mostrar las distintas partes del buey y las posibilidades que ofrece. Se trata de un menú degustación que recorre texturas y cocciones diferentes, con aperitivos donde el solomillo llega en forma en steak tartar, el redondo en carpaccio y la picaña en una original «piruleta»; un tataki de cadera; un pulled beef elaborado con la aguja; costilla a baja temperatura; un cachopo hecho con la tapa del animal y, por último, el lomo como broche de oro. Tal y como describe Paco «es una carne que tiene una textura muy, muy sedosa, muy melosa y con un cárnico muy fino».

Ampliar

Productos de verdad, naturales y con certificado

La propuesta no habla solo de técnica. También es un relato del producto y de la filosofía del restaurante Torre de Alquería. «Lo que intentamos es poner la verdad sobre la mesa»; explica. «Elegimos productos lo más naturales posible, criados en libertad y con certificados. Somos un negocio pequeñito, familiar, y trabajamos muy tú a tú». Esa cercanía se nota también en la selección del animal: no es algo industrial ni masivo, sino la elección de una pieza singular que merece un homenaje. De hecho, es la primera vez que el restaurante dedica un mes entero a un animal concreto de esta manera, aunque ya habían hecho jornadas de carne el año pasado; la diferencia aquí es que el Teixo, por su edad y crianza, «era especial y merecía estas jornadas».

Ampliar

Una experiencia completa, con maridaje incluido

Las Jornadas Teixo buscan ofrecer una experiencia completa al comensal. Por eso, más allá del plato, el restaurante propone maridajes. «Decidimos ampliar el menú añadiendo el maridaje», detalla Paco. «Damos la opción de maridarlo con vinos de cuatro bodegas que encajan a la perfección con nuestras propuestas». Es, en suma, una invitación a degustar con calma y criterio, y cuyo precio es de 95 euros por persona.

Exclusivamente durante el mes de septiembre

Las jornadas se celebran durante todo el mes de septiembre. Los servicios están programados los jueves al mediodía y los viernes y sábados en servicios de mediodía y cena. El aforo es reducido —aproximadamente 15–18 cubiertos por servicio— para mantener la calidad y el mimo en la elaboración, por lo que es importante hacer una reserva previa. De hecho, desde el restaurante piden que, siempre que sea posible, la reserva se haga con al menos un día de antelación para organizar las preparaciones.

Ampliar

Para reservar o pedir más información, puede llamar al teléfono de Torre de Alquería 722 468 588. La disposición del equipo es ofrecer una experiencia íntima y cuidada: «Cuando sale una pieza o un animal exclusivo y único como este, pienso que ahí hay que marcarlo y ponerlo donde merece», concluye su chef.

Así que, si te gusta la carne bien tratada, con historia y con propuestas que exploran la pieza más allá del asador, estas jornadas presentan una cita que no te puedes perder. Y no solo por la calidad de la materia prima, un buey maduro, criado en libertad y con una textura melosa, sino también por la apuesta de este restaurant granadino en por poner en valor piezas realmente singulares y contarlas en la mesa. Reserva, ven con hambre de curiosidad y deja que el Teixo te sorprenda.