Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Unas jornadas analizan la situación del turismo en la comarca de los Montes Orientales

Junta, Ayuntamientos, empresas vinculadas al sector turístico analizan las líneas estratégicas de desarrollo y cooperación turística de la zona

Ideal

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, ha participado, en el Ayuntamiento de Iznalloz, en unas jornadas centradas en el sector turístico de ... la comarca de los Montes Orientales, que ha contado con la participación de alcaldes de la zona, representantes institucionales, empresarios y agentes vinculados al sector turístico. El objetivo de éstas ha sido analizar las líneas estratégicas de desarrollo, cooperación y promoción turística de la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  3. 3 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  4. 4 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  7. 7 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  8. 8 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  9. 9

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  10. 10

    Tradición, emoción y cultura en la cocina de Faralá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Unas jornadas analizan la situación del turismo en la comarca de los Montes Orientales

Unas jornadas analizan la situación del turismo en la comarca de los Montes Orientales