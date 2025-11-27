Unas jornadas analizan la situación del turismo en la comarca de los Montes Orientales

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, ha participado, en el Ayuntamiento de Iznalloz, en unas jornadas centradas en el sector turístico de ... la comarca de los Montes Orientales, que ha contado con la participación de alcaldes de la zona, representantes institucionales, empresarios y agentes vinculados al sector turístico. El objetivo de éstas ha sido analizar las líneas estratégicas de desarrollo, cooperación y promoción turística de la zona.

En este encuentro se ha puesto sobre de la mesa las necesidades, problemáticas y posibles alianzas para un mejor y mayor aprovechamiento de los recursos que posee la comarca; se trata de una jornada de escucha activa y participación recíproca para dar soluciones e intercambiar información interesante para el sector turístico.

El delegado de Turismo hizo repaso de las inversiones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía, recordando los 120.000 euros que inyectó en 2021 para proyectos que ponían en valor el patrimonio cultural como recurso turístico. También hizo referencia a otros 215.917 euros solicitados este año, a través de la misma línea de subvención, para actuaciones en cuatro municipios de la comarca: Colomera, Deifontes, Guadahortuna e Iznalloz.

Durante su estancia en esta comarca, Rodríguez ha visitado, junto al alcalde de Iznalloz y el concejal de Turismo la Cueva del Agua, ubicada en el término municipal a 1.730 metros de altitud, y considerada una maravilla y un tesoro natural, al que la Junta ha realizado importantes inversiones, de hasta 3 millones de euros, lo que suponen el 60% de la inversión total para las obras de adecuación de esta cavidad para su apertura al público.