Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Heroína en las calles de Granada. Pepe Marín
Análisis

Granada frente al regreso de la heroína: recuperar el PEPSA para mejorar la salud y la dignidad

La heroína ha vuelto a Granada y con ella el reto de actuar con valentía y humanidad

Joan Carles March

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:30

Comenta

No podemos olvidar que hace dos décadas esta ciudad fue pionera a nivel mundial con el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes de Andalucía (PEPSA), ... desarrollado por la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Comisionado para las Drogodependencias de la Consejería de Asuntos Sociales, dirigida entonces por Isaías Pérez Saldaña. Este programa, que tuve el honor de dirigir, no solo salvó vidas: devolvió la dignidad a personas a las que la sociedad había dejado atrás. Hoy, ante el repunte del consumo de heroína que ha publicado el ideal, es imprescindible recuperar las lecciones de aquel modelo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  8. 8 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  9. 9

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  10. 10 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada frente al regreso de la heroína: recuperar el PEPSA para mejorar la salud y la dignidad

Granada frente al regreso de la heroína: recuperar el PEPSA para mejorar la salud y la dignidad