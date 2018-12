Jilgueros de plaza de Gracia caen de los árboles por causas desconocidas Imagen de los pájaros publicada por un usuario en facebook. / N.B. Los vecinos creen que la muerte de estos animales se debe al uso de algún pesticida ya que ninguno de los ejemplares presentaba heridas PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Sábado, 1 diciembre 2018, 02:12

Apuntan al cielo en plaza de Gracia. Desde hace unos días, vecinos, comerciantes y viandantes encuentran jilgueros caídos desde las copas de los árboles por causas que aún se desconocen. La mayoría de ellos fulminados y otros moribundos, situación que los habituales de la zona califican de «cruel y auténtica lástima».

Las principal hipótesis que se barajan para explicar la muerte de esta especie protegida es el uso de algún pesticida para acabar con las plagas de insectos de la vegetación de la zona. Sin embargo, Raquel Ortega, trabajadora en una bar de la plaza, afirma que no ha visto a ningún operario desinfectando los árboles. Ortega manifiesta que durante la primavera el personal municipal fumiga las zonas verdes plagadas de pulgón y los días posteriores encuentran algunos ejemplares de distintas especies fallecidas.

La comerciante narra que el miércoles la Policía Local le preguntó si había visto alguno de los pájaros caídos en la plaza. Ortega dijo la verdad, no había observado nada fuera de lo común. Ese mismo día, a la hora del cierre del bar, encontró un jilguero moribundo en la zona.

Marta, vecina de la calle Gracia, apunta que «desde hace bastante tiempo» no ha a visto a ningún jilguero ni vivo ni muerto, pero señala que es usual encontrar de vez en cuando algún pájaro agonizante: «No me he fijado últimamente, aunque si es verdad que hay días en los que te encuentras palomas o gorriones por la calle».

Especies protegidas

Ninguno de las aves presentaba heridas ni señales de haber sufrido ataques de felinos o de perdigones. Sea cual sea la causa, para Carmen, anciana de 69 años, la pérdida de los jilgueros se debería evitar. La mujer acude cada mañana a escuchar su canto «angelical». La observación de los pájaros en las copas de los árboles es también un entretenimiento: «Me encanta sentarme en los bancos a mirar los colores amarillo, rojo y negro que tienen en sus plumas», concluye la señora. La condición de estos animales ha llegado también a Internet. Un usuario denunció en su perfil de Facebook el estado en el que se encontraban estas aves e hizo visible la publicación para su difusión. El hombre aseguró que el jueves al llegar a la plaza encontró a un varón intentando salvar a uno de los pájaros que se había desplomado en el suelo. Mientras conversaban, una mujer manifestó que otro jilguero había caído sobre su cabeza. El usuario relató que en las inmediaciones de la plaza encontró otros dos pájaros moribundos y describe que todas ellas presentaban unas condiciones físicas pésimas.

Los jilgueros gozan de un régimen de protección general. Aunque no se encuentran catalogadas como especies amenazadas, ni tampoco entre las especies cazables está prohibida la captura en vivo de estos animales silvestres y se considera un delito contra la fauna. Desde Ecologistas en Acción manifiestan que desconocen la problemática que afecta a estos pájaros en esta la zona de la capital. Esta asociación investigará lo sucedido.