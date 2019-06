Jesús Quero, el mediador del PSOE El exalcalde participarrá en la comisión del PSOE para negociar la investidura de Paco Cuenca en el Ayuntamiento de Granada | Es de los pocos en el PSOE que tiene línea con Luis Salvador Paco Cuenca con Jesús Quero. / Ramón L. Pérez QUICO CHIRINO Domingo, 9 junio 2019, 13:03

Han pasado dos semanas de las elecciones municipales y ninguno de los aspirantes a alcalde han dado siquiera una rueda de prensa. El jueves, en la celebración del ascenso del Granada CF, Luis Salvador estuvo en el Ayuntamiento, aunque la invitación de protocolo era para concejales actuales. No acudió Sebastián Pérez, que lo festejó en la calle.

Luis Salvador tiene en sus manos una de las llaves que abre el futuro gobierno municipal, pero no la única. Porque se olvida que en el hipotético tripartito de derecha tendría que entrar también Vox. Hay dos cosas a tener en cuenta de Onofre Miralles: no vetará a Sebastián Pérez si no lo hace Santiago Abascal y no facilitará un pacto si no le dan participación.

Con estas cuentas juega el PSOE, que en una estrategia muy parecida a la de Pedro Sánchez, deja pasar los días con la ventaja de que, si no hay acuerdo, Paco Cuenca será alcalde el próximo sábado.Los socialistas han anunciado esta semana quienes formarán su comisión negociadora. Sólo falta que haya negociación.

A algunos ha podido sorprender la inclusión del exalcalde Jesús Quero como mediador, pero ha sido un movimiento táctico. La noche electoral fue el propio Quero quien dijo:«Hay partido». Al margen de su experiencia en tareas internas, el hasta hace pocos días gerente del PTS es de los pocos en su partido capaz de tender puentes con Luis Salvador. El ahora líder provincial de Ciudadanos fue durante tres años coordinador de la Delegación del Gobierno de la Junta cuando estaba al frente Jesús Quero.

La semana que entra se destaparán las pretensiones de Salvador. Y tanto en las filas del PP como en las socialistas empiezan a sospechar lo mismo. Que no aspira a ser tan sólo llave de gobierno.