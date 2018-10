El jefe de la Policía Local pide «quitarse la venda de la ideología»

La celebración del Santo Ángel Custodio, el patrón del Cuerpo de la Policía Local, sirvió ayer de excusa para que el superintendente jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno, destacara las virtudes de la plantilla que vela por la seguridad ciudadana, pero también que enumerara algunos de los escollos que se deben superar para mejorar y «conseguir un cuerpo más digno, justo y, sobre todo, más profesional». El principal problema que destacó fue el «daño» que hace a las funciones policiales la «ideología» porque ésta «pretende saber de antemano lo que puede o no ocurrir». En este sentido, Moreno aseguró que la única manera de ofrecer un buen servicio policial es «quitándose la venda de la ideología que no permite ver que la Policía Local no es negra ni blanca, sino una amplia amalgama de grises».

El superintendente enmarcó esta advertencia de la politización del Cuerpo en el discurso que realizó en el Carmen de los Mártires, en presencia del alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca; de la concejala de Movilidad y Protección Ciudadana, Raquel Ruz; la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro; y representantes de los cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de familiares y amigos de las personas condecoradas. Tampoco faltaron palabras de admiración y reconocimiento hacia José Manuel Arcos Sánchez, el guardia civil que murió en acto de servicio el pasado lunes en Huétor Vega.

Moreno aprovechó el encuentro con estas personalidades para destacar la «ventaja competitiva» que supone para el Cuerpo contar con los medios y la tecnología adecuada para mejorar su trabajo y llegar a la ciudadanía mediante las redes sociales, a pesar de la «precariedad de la plantilla policial» por la recesión económica y la «nula reposición de efectivos». De ahí que señalara un «horizonte a corto plazo muy prometedor» en referencia a la aprobación por el Gobierno central de la jubilación anticipada de la Policía Local, lo que permitirá «regenerar y rejuvenecer a las plantillas».

LAS FRASES José Antonio Moreno Superintendente Policía Local «Para ofrecer un buen servicio policial hay que quitar la venda de la ideología en el Cuerpo» Raquel Ruz Concejala de Protección Ciudadana «Todavía hay una excesiva masculinización del Cuerpo, en el que menos del 7% son mujeres» Francisco Cuenca Alcalde de Granada «Tenemos una Policía Local eficaz, preparada y cercana, que avanza para adaptarse a la sociedad»

Más agentes, más mujeres

La concejala de Movilidad y Protección Ciudadana, Raquel Ruz, destacó el papel de los agentes en la protección de lo más débiles y de su labor en la persecución de los delitos de violencia de género. Ruz recordó que en el último año se han realizado más de 600 intervenciones de violencia en el ámbito familiar y resaltó la «especial sensibilidad e implicación» de todos los agentes de la Policía Local «a pesar de la todavía excesiva masculinización del Cuerpo, en el que menos del 7% son mujeres y tan solo una es oficial». Así, Ruz instó a los responsables de las administraciones públicas a «normalizar la presencia de la mujer dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

El alcalde de Granada, que presidió el acto, anunció que la Policía Local contará en 2019 con nuevas plazas que se sumarán a los 12 agentes que están actualmente en proceso de selección y a los cuatro nuevos policías que se incorporaron en 2017. Según estimaciones del Ayuntamiento, se prevé la incorporación de entre 40 y 70 nuevos agentes en los próximos años. Además, destacó que «tenemos una Policía Local eficaz, preparada y cercana, que avanza en el reto de adaptar su trabajo a la sociedad».

Cuenca entregó numerosas distinciones y reconocimientos en el evento, como la felicitación al periodista de este diario, José Ramón Villalba, por su «trayectoria profesional y el rigor periodístico en el tratamiento de la imagen» del Cuerpo en el periódico.