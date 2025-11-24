Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada

Unas vistas privilegiadas de Sierra Nevada en un entorno que invita a relajarse entre jardines, chimeneas y naturaleza. Todo ello acompañado de una gastronomía muy ... variada que ofrece desde carne a la brasa hasta delicias de diferentes rincones del mundo. Eso es lo que ha llevado al éxito a El Caldero, un restaurante ubicado en El Fargue que desde hace un año cuenta con un 'Solete' de la Guía Repsol por su calidad.

Al frente del negocio está Jean Baptiste Tine, que es propietario. Un senegalés que llegó a Granada en 2008 y que empezó a trabajar en el restaurante con su antiguo dueño. «Pasé por todos los puestos, desde fregatín a jefe de sala. Y cuando mi jefe se iba a jubilar me propuso que me quedara yo con el restaurante», explica a IDEAL Jean Baptiste, que desde 2020 está al frente del mismo.

Como ya conocía todo el restaurante casi como si fuera suyo, el pasar de trabajador a propietario no le resulto muy difícil: «Mantuvimos la base que ya había y aporte mi toque propio añadiendo cosas nuevas». Como resultado, El Caldero de Jean Baptiste es un restaurante «como un hogar», un lugar acogedor en el que no solo importa la comida. «Es un 50% de ambiente, vistas y entorno y otro 50% de comida buena, casera y sabrosa».

«Vamos a seguir creciendo porque tengo ganas de más, diría que no hemos explotado ni el 20% del potencial del restaurante todavía» Jean Baptiste Tine Propietario de El Caldero

Según cuenta el senegalés, la carta de su restaurante ofrece «mucha diversidad», siendo una de sus claves que intentan «tocar un poco de todo». Así, ofrecen platos vegetarianos y veganos, carne a la parrilla, platos marroquíes y mucho más. «Yo recomendaría empezar por un tomate con burrata, seguir con las croquetas de pulpo, las setas empanadas con roquefort y virutas de jamón y terminar con el cordero a la miel, que es nuestra especialidad, o una carne a la parrilla», aconseja.

Uno de los grandes atractivos del restaurante es su terraza, una gran zona ajardinada con unas vistas espectaculares de Sierra Nevada. Y ahora en invierno suman sus salones con chimeneas, que le dan una gran calidez al restaurante. Estas cosas, además de su buena propuesta gastronómica, le han servido para hacerse con un 'Solete' de la Guía Repsol, un reconocimiento «muy importante» para El Caldero. «Aparecer en una guía tan destacada es muy bueno para nosotros. Desde que nos dieron el 'Solete' viene todavía más gente a probar nuestra comida y conocer el entorno».

Sobre su andadura como propietario, Jean Baptiste reconoce que está siendo mejor de lo que se esperaba: «Me daba un poco de miedo entrar en el negocio pero no puedo quejarme. Estoy satisfecho no, lo siguiente. Y vamos a seguir creciendo porque tengo ganas de más, diría que no hemos explotado ni el 20% del potencial del restaurante todavía».