Jean Baptiste Tine, propietario de El Caldero. Ideal

Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada

Se trata de El Caldero, un restaurante ubicado en El Fargue que ofrece un remanso de paz en la ciudad con vistas a Sierra Nevada

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

Unas vistas privilegiadas de Sierra Nevada en un entorno que invita a relajarse entre jardines, chimeneas y naturaleza. Todo ello acompañado de una gastronomía muy ... variada que ofrece desde carne a la brasa hasta delicias de diferentes rincones del mundo. Eso es lo que ha llevado al éxito a El Caldero, un restaurante ubicado en El Fargue que desde hace un año cuenta con un 'Solete' de la Guía Repsol por su calidad.

Te puede interesar

