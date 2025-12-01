Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Velas blancas por Ventura y Javier, los dos jóvenes fallecidos este domingo en un accidente de tráfico. Blanca Rodríguez

Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán

Volvían de jugar al fútbol con su peña cuando se salieron de la vía y chocaron contra un monolito

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:04

Comenta

Pocos días en la historia de Huétor Santillán fueron tan grises. Ha sido un lunes de ojos llorosos, donde todos, independientemente de la edad, han ... caminado cabizbajos. Los vecinos se saludaban, se abrazaban, rompían a llorar. Los más jóvenes se derrumbaban sobre los hombros de sus padres, que intentaban consolarlos como podían. No es normal perder a un amigo a esa edad. Los dos chicos fallecidos este domingo en el municipio, sin duda, han dejado huella. El luto es inmenso por la pérdida de Javier, de 17 años, y Ventura, de 21, dos muchachos «ejemplares» que se han ido demasiado pronto.

