'Javier', la mítica tienda de Granada con «productos de empresas pequeñitas» ya tiene sucesora

Francisco Javier López, propietario de la tienda de alimentación 'Javier' en la Acera del Darro nos muestra un gran tarro de cristal con espectaculares melocotones en almíbar para recalcar que «gracias a productos como éste negocios como el mío logran sobrevivir». Y es cierto, teniendo en cuenta que lleva casi cuarenta años en el barrio de la Virgen, en pleno centro, y que compite diariamente con dos de las grandes superficies de nuestra ciudad, muy cerca de él. Francisco Javier montó este negocio en 1987 en la víspera de la Inmaculada tras haber trabajado muy duro desde joven en la panadería que regentaban sus abuelos y padres en la calle Real de Cartuja. Allí no había descanso posible y esa enseñanza la ha tenido muy presente hasta el día de hoy porque no sabe «lo que es ponerme malo ni un sólo día ni faltar al trabajo».

Desde que Javier y su esposa, Inmaculada López, abrieron esta tienda, «hechos unos pimpollos, he trabajado más horas que las del reloj» y se ha perdido dar las buenas noches a sus hijas, María e Inmaculada, cada vez que volvía a casa porque se las encontraba siempre dormidas. Gracias a la ayuda de su suegra «que les daba la cena y las acostaba», el matrimonio podía dedicar largas jornadas a su negocio. Incluso, hasta las dos o las tres de la mañana en épocas muy fuertes como Navidad.

El local mantiene toda la esencia de sus inicios pero, sobre todo, ese trato cercano y familiar que tanto agradecen los mayores y que «tanto echa de menos la gente«. Nos cuenta Javier que lo notan »muchísimo« y que a veces hacen de psicólogos con algunos de estos clientes veteranos porque se sienten sólos y necesitan de esa atención tan personalizada. Especialmente, a raíz de la pandemia. «Cuando vienen, hablan con nosotros. Les gusta que les escuchemos y le preguntemos. Le digo a mi mujer que somos psicólogos, pero sin título».

Para marcar la diferencia con respecto a los competidores, «porque no puedo entrar en guerra con ellos», Javier apuesta por «productos que no tengan ellos, de cercanía y de muchísima calidad, empresas pequeñitas locales porque sé lo que cuesta montar una. Si hay alguien que empieza, les echo una mano también». Es consciente de que hay que incentivar todo lo que se pueda a todos los productores granadinos». Su enorme calidad salta a la vista viendo toda la fruta y verdura que oferta, especialmente seleccionada.

Productos estrella

Junto a estos productos de cercanía, no puede faltar tampoco en el día a día su delicioso pan de Alfacar, «creo que es el mejor pan que hay en Alfácar y en la provincia», y los dulces de la Pastelería Alicia de Padul, «la pastelería tradicional de Granada, los barquillos, las mantas, los milhojas o los petisús con esa crema tan buena. Cada vez hay menos porque se está metiendo pastelería industrial». Llevan con él el mismo tiempo que su negocio, como ocurre con las tortas de la Virgen, las tortas de manteca, los bollos de aceite, los suizos o los bilbaínos. En las épocas de festividades como la Semana Santa y Navidad, la oferta se refuerza con la leche frita, las torrijas, los pestiños y los roscos, mientras que en las próximas semanas las estanterías se llenarán de mantecados, alfajores, turrones, bolas de coco..y su espectacular roscón de Reyes. Las cosas han cambiado mucho y las compras tan fuertes que había antaño son ahora imprevisibles. «La demanda es cada vez más incierta. Antes venían familias que se gastaban un dineral y compraban por kilos. Ya no es lo mismo».

En el día a día podemos encontrar productos de primera necesidad como la leche, los huevos, la charcutería, el aceite, junto a una enorme variedad de conservas, vinos, patés, caramelos y aperitivos de todo tipo. Las melvas y caballas de Diego Piñero son todo un clásico en Javier. «Desafortunadamente, el noventa por ciento de las personas que entran en el negocio son gente mayor. Esa generación se está yendo porque los más jóvenes tienen otro concepto de comprar y comer». Antes, el bloque de pisos en el que se encuentra el local era de vecinos de toda la vida pero poco a poco han pasado a ser turísticos y de estudiantes y ya no es lo mismo. «Buscan cosas más baratas».

Javier lamenta también el poco cuidado que se tiene por conservar todas nuestras tradiciones, al contrario de lo que ve en otras partes de España. Se muestra muy crítico también con la ayuda inexistente que tienen los empresarios y autónomos, a los que se les asfixia cada vez más. «Veo muy mal el futuro porque somos una especie en extinción y no estamos protegidos. Más de una vez me han dicho que si no puedo tirar del negocio, que coja y cierre».

Sucesora

Afortunadamente, el negocio cuenta ya con una gran sucesora, su hija María, que trabaja codo a codo con sus padres. Lo ha mamado desde pequeña junto a su hermana Inmaculada, que ahora es enfermera de profesión. Por ello será quien tome las riendas del negocio cuando sus padres le ceden el testigo. Con ellos ha tenido un ejemplo impagable porque ha visto todas sus renuncias. Incluso, su padre le dice a menudo que su época no la cambia por la suya. Tiene claro que el futuro «es complicado», pero tiene la esperanza de que el «negocio seguirá adelante con esfuerzo y, siempre y cuando tengamos la respuesta del público». Para ello, María ha aportado también «bastante novedad y una visión distinta a lo que conocían mis padres, como introducir nuevos productos más adaptados a los nuevos tiempos y las corrientes de alimentación. Siempre apostando por la misma calidad y acercándonos siempre al cliente que busca esos productos».