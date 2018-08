Javier Martín Ruiz «mi mesa de trabajo con sus cuatro pantallas»

Javier Martín Ruiznz, artista de la máquina de fotografiar, dice que su sombra favorita es la que le da su mesa de trabajo.

-¿Cuál es tu sombra favorita?

-Mi sombra favorita en mi mesa de trabajo editando fotos o vídeos, con dos ordenadores y sus cuatro pantallas, porque disfruto muchísimo.

-¿Cómo ha ido tu trabajo en fotografía este curso?

-Estoy muy satisfecho con el trabajo que he realizado. He podido cubrir todo tipo de actuaciones de grupos de rock, desde los emergentes hasta los más consagrados, locales y visitantes, además de cumplir el sueño de que mis fotos hayan estado expuestas durante nueve meses en formato digital en Lemon Rock.

-¿Qué proyectos tienes?

-Tengo varios porque siempre estoy inventado, preparando el III ciclo de las exposiciones digitales en Lemon que empieza en octubre, un trabajo de retratos con músicos y un proyecto fotográfico de la ciudad, estos dos últimos espero que vean la luz en 2019. Además, estamos sacando una idea con varios amigos y compañeros de profesión que se llamará 'Músicos Granada Imágenes'. Ya hablaremos de él.

-¿Qué planes tienes para este verano?

-Como siempre, mis planes están alrededor de la fotografía. Aprovecho para dar orden a los trabajos, terminar de editar fotos que se van quedando en el programa. Me pasaré todo el verano haciendo las fotos de los proyectos que te he comentado, y por supuesto, descansar con mi familia. El invierno ha sido muy largo fotográficamente hablando, de lo cual me alegro.

-¿Chiringuito en la playa o tienda de campaña en el monte?

-Pues las dos me gustan y las dos las practico dependiendo del momento, no tengo problema.

-¿El rock es para el verano... O solamente los festivales?

-El rock es simplemente rock, no entiende de estaciones solo de notas musicales. En invierno el rock se escucha en salas, auditorios etc. y en verano a pleno sol o luna en los festivales, plazas etc... así de simple... y que no pare.