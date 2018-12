El jardín de los supercampeones

A Candela Santiago le diagnosticaron por primera vez un cáncer cuando tan sólo tenía once años. Aquel bulto en la espalda no era una contractura. Era un tumor. Fue la primera vez que ingresó en la unidad de oncología del Materno Infantil. Se curó. Pero nunca olvidará aquel año larguísimo en que, frente a sus ganas de vivir, saltar y jugar, como cualquier niña de once años, todo era básicamente gris. Incluso cuando se asomaba a la ventana, la terraza, a la que saltaba para jugar al escondite con los médicos, también era gris. Un muro de cemento. A los quince años le detectaron unas manchitas en el pulmón y en el fémur. Vuelta a la quimio, a las operaciones y al hospital. Y ahí seguía el muro. Y ahí seguía ese gris, triste y más triste, cada vez que miraba a la calle. Candela se recuperó nuevamente.

Hoy día Candela Santiago, con veintidós años, con la carrera de Psicología finalizada y con el mismo positivismo que le llevó a derrotar la enfermedad, es la presidenta y fundadora de 'Sonriendo se puede ganar', una asociación cuyo principal objetivo es que los críos que están pasando por el mismo trance que ella sean lo más felices posibles y durante su estancia hospitalaria vean la vida en color. Y lo está consiguiendo. Por lo pronto, después de cinco años y de superar no pocas etapas burocráticas, aquel horrible terrado de hormigón ya no es gris. Candela y 'Sonriendo se puede ganar' lo han convertido en un precioso jardín de unos setenta y cinco metros cuadrados -la galería, por la que no se puede transitar, tiene cincuenta metros de largo por metro y medio de ancho-. «Ahora, cuando los campeones abran las ventanas, verán flores rojas y naranjas, cactus, arbolitos y celosías de plantas trepadoras», explica Candela, una mujer que sólo sabe sonreír.

Este proyecto, inspirado en aquel huerto donde la enfermera Pifi plantaba tomates cuando Candela estaba en tratamiento, ha supuesto para 'Sonreír se puede ganar' un desembolso de unos mil euros. Un dinero recaudado en la 'zambomba flamenca navideña', una fiesta que celebran en el colegio de Nuestra Señora del Rosario, en el barrio del Realejo -este año será el 16 de diciembre-, donde acuden todos los años cientos de granadinos. «Colocamos una barra donde ponemos de comer y beber con precios muy asequibles», comenta Candela. Y detrás de la barra, los padres de Candela, los tíos de Candela, los primos de Candela... las veinte personas, todas de la familia de Candela, que componen la base asociativa de 'Sonriendo se puede ganar' y que han convertido la causa de Candela, la de aquella pequeña que luchó y venció al cáncer, en una causa donde van todos a una. «Hacemos varias rifas en las que sorteamos juguetes, cenas en restaurantes, sesiones de balneario... cosas que nos ceden empresas e instituciones como el Granada Club de Fútbol», comenta Candela. También reciben algunas donaciones. La más reciente de la Guardia Civil, que destinó a 'Sonriendo se puede ganar' parte de lo recaudado en una carrera solidaria.

Un espacio amable

Unos fondos que luego se emplean en que el área oncológica del Materno sea un espacio más habitable y más amable para los pequeños que acuden a la unidad de día. 'Sonriendo se puede ganar' ha propiciado, por ejemplo, que se cambiaran las estanterías de las habitaciones por otras de colores -no podía ser de otra manera- y más familiares. También han customizado las bolsas de la quimioterapia para que los chiquillos no vean el contenido y de esta forma evitar la sugestión que muchos sufren incluso antes de la administración de los fármacos. «Yo era verlo y me ponía a vomitar», recuerda Candela. Ahora estos recipientes son naranjas y pintados con osos en la parte que da al paciente, mientras que en el reverso siguen siendo translúcidos para que el personal facultativo pueda controlar la administración del fármaco.

Otra de las ideas puestas en marcha por 'Sonriendo se puede ganar' es 'la cartilla de los supercampeones'. Cada vez que los zagalillos van a oncología para sacarse sangre, ponerse la quimio o curarse las heridas reciben uno o varios puntos. Los que suman cincuenta tienen derecho a una serie de regalos como Play Station, juegos para la consola, teléfonos móviles... premios más que merecidos para ellos, los supercampeones. Otras iniciativas fueron los desayunos alegres, donde no faltaban los pulevines de fresa, vainilla y el clásico de chocolate; o la frutaterapia, un centro de frutas colocado en el pasillo de la unidad oncológica.