Japón con churros y 'sumo' de naranja en Bib Rambla

'Matsuri' es una palabra japonesa que significa «festival» o «fiesta». Se refiere a las celebraciones que se realizan en Japón para conmemorar acontecimientos históricos, ... agradecer a las deidades y antepasados, o celebrar la cultura japonesa.

Esto es exactamente lo que ha ocurrido durante toda esta jornada de domingo en la plaza Bib Rambla. Kimonos, comida, cómics y libros, música, tradiciones, deseos, ropa de todo tipo, video juegos, realidad virtual o juegos de mesa al más puro estilo japonés, eso sí, todo combinado con las sacrosantas tradiciones dominicales españolas, el chocolate con churros y el zumo de naranja, que en boca de uno de los visitantes a este 'matsuri', se convirtió en un divertido 'sumo' de naranja.

Porque también había sumo, el reconocible deporte de lucha tradicional japonesa, para que los chaveas se divirtieran por todo lo alto gracias a unos disfraces que imitan a la perfección los corpachones de los luchadores japoneses.

Este festival es entretenido para todas las edades y permite descubrir la cultura japonesa de primera mano. A lo largo de los diversos puestos del perímetro de la plaza Bib Rambla se encontraban desde las últimas novedades tecnológicas en videojuegos y realidad virtual -se trataba de convertirse en un ninja «y acabar con todas esas malvadas frutas antes de que caigan al suelo»!-, hasta las tradiciones más ancestrales.

Tuvo mucho éxito, y había una larga cola para ello, un taller de kimonos para mujeres y hombres de colores muy vistosos. Los granadinos y granadinas se los probaban y ante una foto gigante con motivos japoneses se sacaban sus propias fotos. Algo así como para parecer que se está en el país orienta.

Javier F. Barrera

Sushi y mucho más

Había también comida, aunque el sushi ya se encuentra enormemente popularizado por estas latitudes y llama menos la atención, y juegos de mesas, ya que los japoneses son unos grandes aficionados a este divertimento.

Uno de los que más éxito tuvo fue el taller de 'go'. Es un juego de estrategia para dos jugadores, donde el objetivo es rodear más territorio que el oponente en un tablero de cuadrícula. Los jugadores, uno con piedras negras y otro con blancas, se turnan para colocar una piedra en una intersección vacía, y ganan puntos rodeando territorio vacío o capturando las piedras contrarias. El juego termina cuando ambos jugadores pasan de forma consecutiva.

Al final, se trata de 24 tenderetes con todo tipo de oferta cultural japonesa que permiten conocer este país y pasar un rato la mar de agradable. Otras actividades que tuvieron mucho éxito, por ejemplo, fueron el 'taikos', un juego donde ha que vencer a tus amigos en un duelo de con tambores tradicionales japoneses.

El puesto de deseos también triunfó. Podías escribir y dejar tu deseo en el puesto tradicional con la idea de que con un poco de suerte se pudiera cumplir. También estaban las conocidas grullas de 'origami'. Ahora se trataba de hacer la típica grulla japonesa, la muestra más famosa de la papiroflexia japonesa. Todo gratis y bajo un sol de noviembre espectacular.