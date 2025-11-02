Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La plaza Bib Rambla se llenó de gente que disfrutó con la oferta cultural. Javier F. Barrera

Japón con churros y 'sumo' de naranja en Bib Rambla

El Festival Japonés que se celebra en Granada combina las tradiciones dominicales españolas con kimonos, videojuegos y toda la cultura del país oriental

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:29

Comenta

'Matsuri' es una palabra japonesa que significa «festival» o «fiesta». Se refiere a las celebraciones que se realizan en Japón para conmemorar acontecimientos históricos, ... agradecer a las deidades y antepasados, o celebrar la cultura japonesa.

