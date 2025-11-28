Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Pinos Puente. Ideal

IU Granada, sobre la concejal de Igualdad de Pinos Puente: «No prejuzgaremos los hechos hasta que la justicia se pronuncie»

La edil Margarita Álvarez Ortiz habría pegado presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual de la que se le acusa a su hijo

Ideal

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:31

La dirección provincial de Izquierda Unida de Granada se ha manifestado respecto a la investigación que rodea a la concejal de Igualdad de Pinos Puente, ... Margarita Álvarez Ortiz (IU), y para la que la Fiscalía Provincial pide cuatro años de prisión.

