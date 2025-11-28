IU Granada, sobre la concejal de Igualdad de Pinos Puente: «No prejuzgaremos los hechos hasta que la justicia se pronuncie»

La dirección provincial de Izquierda Unida de Granada se ha manifestado respecto a la investigación que rodea a la concejal de Igualdad de Pinos Puente, ... Margarita Álvarez Ortiz (IU), y para la que la Fiscalía Provincial pide cuatro años de prisión.

A Álvarez se le acusa de un presunto delito de obstrucción a la justicia en conjunción con un delito de amenazas y otro de lesiones por agredir, junto a otra mujer, a una vecina de la localidad, con el fin de que su hija no testificara en un juicio por agresión sexual en el que su vástago era uno de los principales acusados.

Desde IU han querido reafirmar su compromiso «inquebrantable con los valores de igualdad, justicia social y lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente la que afecta a las mujeres». «Izquierda Unida ha sido y será siempre una formación que defiende los derechos humanos, la erradicación de la violencia de género y el respeto absoluto a los procesos judiciales. Cualquier comportamiento que vulnere estos principios es incompatible con nuestra ideología y con el ejercicio de la responsabilidad pública», han recalcado.

No obstante, la dirección provincial del partido ha subrayado su «respeto absoluto» a la presunción de inocencia de la concejal de Pinos Puente, como principio fundamental de nuestro Estado de Derecho. «Debe aplicarse a todos los casos sin excepción», ha señalado. «No prejuzgaremos los hechos ni emitiremos valoraciones definitivas hasta que la justicia se pronuncie de manera firme. Es el poder judicial quien debe determinar la veracidad de las acusaciones y, en su caso, las responsabilidades correspondientes», ha subrayado.

Eso sí, Izquierda Unida ha advertido que, en caso de que la sentencia que dicte el juez sea condenatoria, el partido tomará medidas de inmediato de acuerdo a sus estatutos y código ético. «Esto podría incluir la suspensión de militancia, la renuncia al cargo público o cualquier otra acción que garantice la coherencia con nuestros ideales y el respeto a la ciudadanía», ha indicado, y ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia si se requiere.