Representantes de los 17 países miembros del comité directivo de Dones y la Comisión Europea, hoy en la sede del Ministerio de Ciencia en Madrid. MICIU

Firmado el acuerdo internacional que garantiza los 800 millones de presupuesto del acelerador de Granada

Italia se incorpora como socio contribuyente al Programa Dones, que sitúa a España como «líder en la investigación en fusión en Europa y en el mundo»

Inés Gallastegui

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:42

Este viernes se ha firmado en la sede del Ministerio de Ciencia, Universidades e Investigación (MICIU) el Acuerdo Multilateral Internacional Dones (MIDA, por sus siglas ... en inglés), con la presencia de representantes de los gobiernos de España, Croacia, Japón e Italia y de la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión, Fusion for Energy (F4E). Este convenio marco pretende mejorar la colaboración entre las distintas partes implicadas en el proyecto del acelerador de partículas de Escúzar, que tiene como objetivo probar materiales bajo condiciones extremas y validar su uso en futuros reactores de fusión.

