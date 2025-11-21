Firmado el acuerdo internacional que garantiza los 800 millones de presupuesto del acelerador de Granada

Este viernes se ha firmado en la sede del Ministerio de Ciencia, Universidades e Investigación (MICIU) el Acuerdo Multilateral Internacional Dones (MIDA, por sus siglas ... en inglés), con la presencia de representantes de los gobiernos de España, Croacia, Japón e Italia y de la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión, Fusion for Energy (F4E). Este convenio marco pretende mejorar la colaboración entre las distintas partes implicadas en el proyecto del acelerador de partículas de Escúzar, que tiene como objetivo probar materiales bajo condiciones extremas y validar su uso en futuros reactores de fusión.

La secretaria general de Investigación del MICIU, Eva Ortega, ha asegurado que con la firma del MIDAS «España asume un papel de liderazgo en la investigación en fusión en Europa y en el mundo», y ha añadido que nuestro país «está preparado para asumir el reto que supone, y firmemente comprometido para lograrlo con todos los socios de este acuerdo».

Los firmantes del acuerdo han sido el director de Ifmif Dones España, Ángel Ibarra; el director de Fusion for Energy (F4E), Marc Lachaise; el director del Instituto Ruđer Bošković (Croacia), David M. Smith; el presidente de QST (Japón), Koyasu Shigeo, y el vicepresidente del INFN (Italia), Diego Bettoni.

España ya había firmado previamente con Croacia y Japón memorandos de cooperación con los que se sustentaban su compromiso y su incorporación como socios contribuyentes de este proyecto científico-técnico de carácter estratégico de relevancia internacional. Fusion for Energy avanzó el pasado julio su incorporación al proyecto con la aportación de 202 millones de euros.

La novedad de este encuentro es la incorporación de Italia, que en julio de 2024 suscribió con el Ministerio de Ciencia español un memorándum de entendimiento pero hasta ahora no había dado el paso definitivo, si bien F4E avanzó en verano que su participación sería de en torno al 8%, es decir, 64 millones de euros.

De este modo, los 800 millones de presupuesto estimado en la construcción del acelerador de partículas quedan prácticamente cubiertos con la aportación española, un 55%, a medias entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, Fusion for Energy (25%), Italia (8%), Japón (5%) y Croacia(5%).

Diego Bettoni ha asegurado que la firma del MIDA «es un hito crucial para el desarrollo de la energía de fusión. Italia, a través del INFN y la ENEA, se enorgullece de formar parte de DONES, un proyecto que consolida la colaboración con instituciones internacionales y aprovecha sus competencias tecnológicas en este campo».

Aportaciones en tecnología y personal

Las aportaciones de los socios del Programa Dones se realizan mayoritariamente en especie, es decir, en equipamientos tecnológicos que formarán parte de la fuente de neutrones, o en personal. España, por ser sede de la instalación, se hará cargo de financiar la obra civil y los sistemas auxiliares: agua, luz, ventilación, servicio contra incendios o gestión de desechos.

En este capítulo, el futuro de la construcción se despejó con la licitación, el pasado 12 de junio, del diseño y construcción del edificio principal y los sistemas auxiliares en la parcela de 100.000 metros cuadrados de la Citai de Escúzar. El Estado anfitrión fabricará también el sistema de control central y dos de los tramos del acelerador de partículas.

El acuerdo MIDA permitirá avanzar en la gobernanza del Ifmif Dones, ya que amparará la toma de decisiones durante las fases de construcción, puesta en marcha, operación y desmantelamiento de esta instalación científica, sin que sea necesario tener que consultar de forma unilateral con cada una de las partes impulsoras.

El documento establece de manera clara los términos y las condiciones de la cooperación, regulando aspectos esenciales como la distribución de responsabilidades, la asignación de recursos, los mecanismos de financiación y los sistemas de seguimiento, así como la protección y gestión de los resultados de la investigación.

Según se recoge en el acuerdo multilateral, las partes firmantes podrán contribuir al Programa Dones por diferentes vías: aportaciones en especie, que incluyen componentes específicos, equipos, materiales y otros bienes, edificios y servicios; contribuciones de personal o aportes financieros, que se utilizarán para cubrir los gastos comunes del equipo del programa, establecer un fondo de reserva o sustentar la fase de operación.

Este mismo jueves el consejo rector de Ifmif Dones España anunció el nombramiento de Moisés Weber, hasta ahora vicedirector, como director interino en sustitución de Ángel Ibarra, que tiene previsto jubilarse en el mes de diciembre.

17 países

Tras la ceremonia de firma, se ha reunido el Comité Directivo de Dones, que congrega a representantes de los firmantes del MIDA y de otros países observadores interesados en el proyecto. En total han asistido representantes de 17 países, junto con delegados de la Comisión Europea y organizaciones internacionales clave en el ámbito de la fusión. Su objetivo común es impulsar la construcción y puesta en marcha del IFMIF-DONES, que permitirá la validación de materiales para futuros reactores de fusión.

Junto a los socios contribuyentes, los países observadores son Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Letonia, Lituania, Republica Checa, Rumanía y Ucrania.