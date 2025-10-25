Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Irene Montero, en Granada. Blanca Rodríguez

Irene Montero cree que la extrema derecha utiliza el antifeminismo para tratar de «disciplinar a la sociedad»

La eurodiputada protagoniza la ponencia 'Feminismo para cambiarlo todo' en la Ciencias Políticas y Sociología, donde fue increpada a su llegada

María Dolores Martínez

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:22

La exministra de Igualdad y vicepresidenta del grupo de La Izquierda en el Parlamento europeo, Irene Montero, fue ayer gran protagonista de la ponencia 'Feminismo ... para cambiarlo todo'. Tras ser increpada en su llegada a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología por un grupo de detractores, Irene Montero compareció en el Aula Magna para iniciar un discurso en el que gravitó la cita de la filósofa y activista norteamericana Angela Davis: «Ya no voy a aceptar las cosas que no puedo cambiar, voy a cambiar las cosas que no puedo aceptar». También hubo referencias al pensamiento de Silvia Federicci y Nancy Fraser.

