Irene Montero cree que la extrema derecha utiliza el antifeminismo para tratar de «disciplinar a la sociedad»
La eurodiputada protagoniza la ponencia 'Feminismo para cambiarlo todo' en la Ciencias Políticas y Sociología, donde fue increpada a su llegada
María Dolores Martínez
Sábado, 25 de octubre 2025, 00:22
La exministra de Igualdad y vicepresidenta del grupo de La Izquierda en el Parlamento europeo, Irene Montero, fue ayer gran protagonista de la ponencia 'Feminismo ... para cambiarlo todo'. Tras ser increpada en su llegada a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología por un grupo de detractores, Irene Montero compareció en el Aula Magna para iniciar un discurso en el que gravitó la cita de la filósofa y activista norteamericana Angela Davis: «Ya no voy a aceptar las cosas que no puedo cambiar, voy a cambiar las cosas que no puedo aceptar». También hubo referencias al pensamiento de Silvia Federicci y Nancy Fraser.
Como punto de partida, abogó por el reparto de roles y expresó el deseo de que «no nos sigan matando por ser mujeres, disfrutar de nuestra libertad sexual y decidir sobre nuestro propio cuerpo». Ante esta postura, la respuesta actual es en «forma de antifeminismo, que es uno de los ejes del discurso de narrativa y de acción política más importantes de las extremas derechas a nivel internacional. Basta ver cual es la agenda política de Ayuso, de Vox, del Partido Popular o de Trump». Para la eurodiputada es muy relevante «ver como no sólo utilizan el sistema legal e institucional para retroceder en derechos, sino que es una batalla ideológica y cultural para ellos». La extrema derecha y el antifeminismo «representan una narrativa, una violencia y un odio que pretende disciplinar a la sociedad. Si no lo aceptáis por las buenas, lo vais a aceptar por las malas con el castigo a las feministas, a las mujeres trans, a las personas LGTBI y a las personas que se atreven a plantear que otro mundo es posible y que queremos que se cumplan los derechos que ya se nos han reconocido».
Otros puntos fuertes de su oratoria fueron la denuncia del «mantenimiento de un sistema de impunidad» y de un discurso antifeminista que se vende y que genera enorme capacidad de monetización. Entre las formas de violencia destacó también la estética como un castigo a cuerpos no normativos y la digital, que se está multiplicando de forma exponencial.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión