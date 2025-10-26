Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una policía especializada en la lucha contra la delincuencia informática. Efe

Investigan si una vecina de Granada pidió fotos íntimas a una niña de nueve años

La pequeña vive en una localidad valenciana y fue su madre la que denunció que la habían embaucado para enviar imágenes a través internet

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:45

Comenta

Fue la madre de la víctima, una niña de nueve años, la que denunció que su hija había sido embaucada por varios usuarios de internet ... para que les facilitase imágenes privadas a través de una red social. La pequeña cayó en la trampa, pero su progenitora se preocupó de tomar nota de las 'ciber matrículas' de los acosadores que habían conseguido fotografías de la chiquilla. «Pudo facilitar la identificación informática de los usuarios a los que la niña habría enviado imágenes íntimas, así como el contenido de los mensajes recibidos por la menor», reflejaban las primeras pesquisas judiciales que se llevaron a cabo para localizar a los presuntos autores de los hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  4. 4 La cesta de García Lorca se encuentra en Padul
  5. 5 Granada cambia la hora y se pone un saquito, que luego refresca
  6. 6

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  7. 7 Un nuevo edificio con miradores y museo pondrá en valor la arqueología de Mondragones
  8. 8

    Seis artículos de lujo para una compra cada vez más cara
  9. 9

    Mil corredores clausuran un año más del Gran Premio de Fondo en Santa Fe
  10. 10

    Los peñistas de Granada y Cádiz condenan la pelea de ultras: «No nos representan»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Investigan si una vecina de Granada pidió fotos íntimas a una niña de nueve años

Investigan si una vecina de Granada pidió fotos íntimas a una niña de nueve años