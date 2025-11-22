Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dependencias de la Policía Local de Huétor Tájar. Ayuntamiento de Huétor Tájar.

Investigan al alcalde de Huétor Tájar por presuntas anomalías en la elección del jefe de la Policía Local

El regidor niega cualquier irregularidad y recuerda que solo se presentaron dos agentes y se seleccionó al único que cumplía los requisitos

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

Fernando Delgado, alcalde de Huétor Tájar, tiene que declarar como investigado en un juzgado de Loja por las supuestas irregularidades en el nombramiento del jefe ... de la Policía Local del municipio, según la documentación a la que ha tenido acceso IDEAL. De hecho, el propio regidor reconoció en una conversación telefónica con este periódico que la cita está fijada para esta próxima semana y que la acusación contra él sería por supuesta prevaricación administrativa, un delito que él negó tajantemente haber cometido. «Solo se presentaron dos agentes y solo uno de ellos cumplía los requisitos: ser oficial y tener experiencia en el mando. Así que optamos por él, ya que, insisto, el otro candidato no reunía ninguno de los requisitos», explicó.

