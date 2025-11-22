Investigan al alcalde de Huétor Tájar por presuntas anomalías en la elección del jefe de la Policía Local

Fernando Delgado, alcalde de Huétor Tájar, tiene que declarar como investigado en un juzgado de Loja por las supuestas irregularidades en el nombramiento del jefe ... de la Policía Local del municipio, según la documentación a la que ha tenido acceso IDEAL. De hecho, el propio regidor reconoció en una conversación telefónica con este periódico que la cita está fijada para esta próxima semana y que la acusación contra él sería por supuesta prevaricación administrativa, un delito que él negó tajantemente haber cometido. «Solo se presentaron dos agentes y solo uno de ellos cumplía los requisitos: ser oficial y tener experiencia en el mando. Así que optamos por él, ya que, insisto, el otro candidato no reunía ninguno de los requisitos», explicó.

Además de Delgado, también tendrá que comparecer en calidad de imputada una funcionaria que intervino en la proceso selectivo del máximo responsable de la guardia municipal, que se produjo en el año 2021.

Guardia Civil

Según la denuncia, que fue presentada ante la Guardia Civil y que luego dio lugar a la apertura de unas diligencias previas, la adjudicación del puesto, siempre presuntamente, se llevó a cabo sin transparencia y sin que el ganador del concurso acreditara formalmente los méritos que le avalaban para ejercer el cargo.

Las discrepancias llegaron finalmente a la administración autonómica, que habría obligado al Ayuntamiento a desvelar toda la información sobre el procedimiento en cuestión, algo que ocurrió este mismo año. Fue después de ese trámite cuando el caso acabó en los juzgados de Loja.

En este sentido, la jueza a la que le tocó examinar la denuncia dictó un auto, una resolución motivada, en la que citaba como investigado al alcalde de Huétor Tájar y a la persona que ejercía como secretaria municipal cuando se hizo el concurso.

Para el alcalde de la localidad, la denuncia tiene únicamente una finalidad política. «La elección se hizo en 2021, pero es ahora, cuatro años después, cuando se lleva a los tribunales. No tiene lógica que alguien que se siente perjudicado tarde cuatro años en actuar. Así que entiendo que esto es una cuestión puramente política», manifestó el regidor de Huétor Tájar.

Delgado reiteró que no hubo favoritismos ni ilegalidades: «Simplemente se seleccionó al único de los dos aspirantes que tenía lo que se pedía en las bases».