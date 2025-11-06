Los 43 investigados por los exámenes amañados: oficiales, policías locales opositores y familiares directos

El número es 43, pero podría incrementarse como resultado de las diligencias pendientes de efectuar. Esa es la cifra actual de investigados en relación a ... los procesos selectivos de oposición al cuerpo de Policía Local de Granada, Algarinejo y Albolote, y engloba tanto a agentes en activo como a opositores. También incluye al psicólogo contratado para estos procesos, clave para la presunta trama de amaño, así como a dos trabajadoras del área de Contratación del Ayuntamiento de Granada, según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, al que ha tenido acceso este periódico.

La juez establece un listado de hasta 43 personas, agrupados en cuatro bloques, en base a las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). Por un lado, destacan aquellos que facilitaron el «fraude sistémico de los procesos selectivos». Este grupo criminal actuaba, presuntamente, bajo las instrucciones de los «máximos cabecillas», el antiguo jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, enfocado en que aprobara su hijo; y el intendente Juan José M. J., centrado en ayudar al novio de su hija. Ellos dos lideran la lista.

Primer grupo: un inspector, tres subinspectores, once policías locales, un psicólogo y dos empleadas

El auto señala que supuestamente influían en «alguno o algunos miembros» del cuerpo que formaban parte del tribunal examinador, con la promesa de en un futuro «favorecer sus promociones de ascenso a las categorías superiores». Los investigados de este primer grupo son, en total, 20 -16 hombres y cuatro mujeres-. Figuran, además de los dos presuntos cabecillas, un inspector, tres subinspectores, once policías locales, un psicólogo y dos empleadas del área de Contratación, que supuestamente dictaron «resoluciones injustas» en el proceso de contratación del psicólogo. La mayoría de los policías locales son de Granada, aunque también hay uno de Loja y otro de Almuñécar, ambos vocales del tribunal de Algarinejo.

En el segundo grupo figura un hijo de un subinspector de Granada

En segundo lugar, el oficio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial establece una relación de los opositores «supuestamente beneficiados por la trama», los cuales son mencionados en las comunicaciones entre los investigados -según consta en los audios y demás mensajes analizados-. En este grupo figuran cinco nombres. Uno de ellos, hijo de un subinspector de Granada, fue presuntamente favorecido «al insertar contenido en su examen de la prueba práctica, lo que habría elevado su nota final». Otro de ellos es, según las pesquisas, hijo de un policía local de Granada, el cual también ejercía como profesor en una escuela.

Tercer grupo: los opositores (16 familiares directos)

En un tercer grupo, el auto hace referencia directa a los opositores de nuevo ingreso para 40 plazas de Policía Local en Granada, proceso al que se presentaron 528 personas. Llama «poderosamente la atención» que de los aprobados, al menos 16 eran familiares directos de policías locales de Granada, «entrando por nota entre los 25 primeros», aunque cabe la posibilidad «de que pudieran ser más» los beneficiados. En este listado se incluyen 14 hombres y dos mujeres. La mayoría son hijos de agentes, aunque también está el sobrino de un exjefe, el yerno de un intendente, o los sobrinos de dos policías locales distintos. Como curiosidad, todos se habían preparado en las mismas dos academias, una de ellas en colaboración con el sindicato SIPLG.

Por último, el documento hace referencia a la oposición de nuevo ingreso para tres plazas en Algarinejo, donde se presentaron 54 personas. De los tres que aprobaron y obtuvieron plaza, dos son hijos de miembros de la Policía Local de Granada.

Pese a que el total de investigados asciende a 43, el auto recuerda que podrían ser más según el resultado de las diligencias de investigación pendientes de efectuar.