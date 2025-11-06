Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Registro de la UDEF en la Huerta del Rasillo. Pepe Marín

Policía Local de Granada

Los 43 investigados por los exámenes amañados: oficiales, policías locales opositores y familiares directos

Los dos cabecillas influían supuestamente en «algunos miembros» del tribunal examinador con la promesa de en un futuro «favorecer sus promociones de ascenso»

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:50

El número es 43, pero podría incrementarse como resultado de las diligencias pendientes de efectuar. Esa es la cifra actual de investigados en relación a ... los procesos selectivos de oposición al cuerpo de Policía Local de Granada, Algarinejo y Albolote, y engloba tanto a agentes en activo como a opositores. También incluye al psicólogo contratado para estos procesos, clave para la presunta trama de amaño, así como a dos trabajadoras del área de Contratación del Ayuntamiento de Granada, según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, al que ha tenido acceso este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

