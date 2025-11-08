La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías

La investigación paralela dirigida por el Ayuntamiento de Granada señala y propone para expediente disciplinario a ocho funcionarios de la Policía Local al considerar que ... existen indicios contra ellos en varios procesos. El consistorio ha remitido estas conclusiones a la autoridad judicial y constan en las diligencias del Juzgado de Instrucción número 4, adelantadas por IDEAL.

Tras las filtraciones de algunos audios a la prensa, el consistorio aperturó el 6 de febrero de 2024 una información reservada para inspeccionar los procesos selectivos desde el año 2018 a la actualidad. Justo un día después, el juzgado de Instrucción número 4 decretaba el secreto de sumario de sus actuaciones, reserva que se prolongó nueve meses.

En total, se han inspeccionado alrededor de seis procedimientos de los que solo dos han arrojado indicios de fraude. Las pruebas en cuestión responden a la convocatoria de 32 plazas en 2022 y una promoción a subinspector que se celebró en 2023, donde se convocaron dos plazas.

Actas 'perdidas'

En el resto de concursos, el Ayuntamiento no ha podido recabar indicios suficientes o documentación. En este último supuesto figura la convocatoria de promoción interna subinspector de 2019. El impulsor de la información no se pudo hacer con los exámenes o actas del expediente como el reparto de temas por el tribunal porque no aparecieron en el expediente. Eso sí, en la aprobación de las bases, relación de admitidos y otra documentación no se apreció ninguna irregularidad.

En cuanto a aquellas en las que se ha detectado fraude, el encargado de la inspección de la convocatoria de las 32 plazas de 2022 destaca que del estudio del examen de un candidato, que después ha resultado ser uno de los investigados por el juzgado, llama la atención porque no tiene ningún error en el tipo test, tan solo aciertos o no contestados. Adicionalmente, no contesta las preguntas de la vocal que no es miembro de la Policía Local.

Cambiazos y filtraciones

Además, el impulsor de la información reservada detecta que el examen de uno de los aspirantes en la hoja que está grapada en segundo lugar tiene en un margen una rotura que se podría haber producido al retirar una grapa. En la parte superior central de este segundo folio se aprecia la hendidura de una grapa, que no está en los otros dos folios que componen las respuestas de esta segunda parte. Igualmente hay que hacer notar que la tinta del bolígrafo utilizado en los folios primero y tercero puede no ser la misma que la utilizada en el segundo el que estaba roto. La tonalidad de los folios es diferente, más amarillenta y el orden del grapado de este ejercicio parece alterado.

En la plantilla de otro aspirante existen notas manuscritas borradas, que podrían coincidir con varias correcciones, algo que no sería inusual. También se observa un patrón de respuesta similar al aspirante que acumula muchos aciertos en uno de los bloques y otros no . Todo esto podría ser susceptible de indicios de que existió un cambiazo aunque no se puede concluir sin la unión de otros indicios que miembros del tribunal hayan filtrado preguntas a los aspirantes. Los indicios descritos «se descubrieron sin que este impulsor tuviera conocimiento» del contenido de una de las filtraciones, adelantada por IDEAL, que ponía de manifiesto que se produjo un cambiazo en el examen de un candidato que era hijo de un oficial.

Un agente criticaba la deslealtad de su compañero de patrulla por las grabaciones

Por otra parte, en relación a las oposiciones de promoción de 2023 determina que existen indicios suficientes para abrir expediente disciplinario a todos los miembros del tribunal a excepción de una funcionaria que aporta datos que se consideran indicios y la Secretaria del Tribunal por su condición de miembro sin voto, por lo que no decide las puntuaciones. Abre disciplinario a varios miembros del tribunal, lo que es la forma habitual cuando no se conoce el responsable concreto y en la fase de instrucción es clave para aclarar responsabilidades.

La investigación pararela municipal omite la convocatoria de 49 plazas (40 de nuevo ingreso y 9 de movilidad) relativas al año 2019 al tener conocimiento de que están siendo investigadas por la UDEF.