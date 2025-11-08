Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los investigadores de la Udef, en las dependencias de la Policía Local de Granada. Pepe Marín

La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías

Rotos, agujeros de nuevas grapas , cambios de color en el bolígrafo y hojas de distinta tonalidad dan indicios de fraude y cambiazo en los exámenes

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:35

La investigación paralela dirigida por el Ayuntamiento de Granada señala y propone para expediente disciplinario a ocho funcionarios de la Policía Local al considerar que ... existen indicios contra ellos en varios procesos. El consistorio ha remitido estas conclusiones a la autoridad judicial y constan en las diligencias del Juzgado de Instrucción número 4, adelantadas por IDEAL.

