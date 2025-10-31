La inversión en infraestructuras es una de las grandes oportunidades del mercado. Así lo explicó en el Foro Perspectivas de BBVA e IDEAL, Juan Pedro ... Morenés, miembro del equipo desarrollo de negocio en España de Allianz Global Investors. Morenés precisó que son activos con menos variación, en los que hay una importante protección contra la inflación y que añaden diversificación. «No hay nada más anticíclico», precisó, en el sentido de que la volatibilidad que muchas veces hay en el mercado incide de forma mucho más leve en las inversiones en grandes infraestructuras que en otro tipo de productos financieros.

Morenés consideró que invertir en infraestructuras significa participar en «megatendencias» que están marcando el desarrollo del modelo económico y social, ahora y en el futuro. «Están en el corazón de las tres D: descarbonización, digitalización y demografía», dijo.

El responsable de desarrollo de negocio de Allianz indicó que la demanda de inversión en este tipo de producto es de más de 94 billones de aquí a 2040. Precisó que antes lo habitual es que fuesen las administraciones públicas las que se dedicaban a destinar fondos a este tipo de infraestructuras, pero ahora se ha convertido en una oportunidad para los inversores particulares que quieran beneficiarse de grandes proyectos en sectores como las comunicaciones, el transporte o la energía. «El mundo de las infraestructuras tiene altas barreras de entrada, se hacen a largo plazo y tienen poca correlación con otras clases de activos», apostilló, precisando que son anticíclicas, es decir, que su comportamiento no tiene tanta relación con el de los mercados financieros. «Invertir en infraestructuras es participar en el motor del desarrollo económico y social», aseveró.

Morenés hizo referencia a alguna de las infraestructuras en cuyo desarrollo está participando Allianz Global. Se refirió la autopista de la Costa del Sol, en Marbella, a la que han destinado 320 millones de euros; un proyecto de catorce plantas solares en Barcelona, con una inversión de más de 200 millones; los 50 millones que han destinado a llevar fibra óptica a zonas rurales en Santiago de Compostela; o la concesión de líneas de metro y metro ligero.

Destacó, que la inversión en infraestructuras, además de generar buenos flujos de caja, dan visibilidad, tienen menos volatilidad y son claves para lograr una diversificación a la hora de decidir dónde llevar el dinero.