Pedro Morenés, equipo desarrollo negocio Allianz Global Investors Ariel C. Rojas

«Invertir en infraestructuras es participar en el motor del desarrollo económico y social»

La demanda de inversión en este tipo de producto es de más de 94 billones de aquí a 2040.

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:24

La inversión en infraestructuras es una de las grandes oportunidades del mercado. Así lo explicó en el Foro Perspectivas de BBVA e IDEAL, Juan Pedro ... Morenés, miembro del equipo desarrollo de negocio en España de Allianz Global Investors. Morenés precisó que son activos con menos variación, en los que hay una importante protección contra la inflación y que añaden diversificación. «No hay nada más anticíclico», precisó, en el sentido de que la volatibilidad que muchas veces hay en el mercado incide de forma mucho más leve en las inversiones en grandes infraestructuras que en otro tipo de productos financieros.

