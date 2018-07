«Para invertir en una compañía miro primero el líder, después el equipo, el mercado y por último la idea» Carlos Blanco detalla cómo trabajan en Encomenda Smart Capital, que es un Super Angel Fund para los mejores emprendedores ANDREA G. PARRA Miércoles, 11 julio 2018, 14:31

El líder, el equipo, el mercado, los idiomas, la idea… Estas palabras deben grabárselas a fuego los emprendedores que vayan a pedir inversión a Carlos Blanco en Encomenda Smart Capital, que es un Super Angel Fund para los mejores emprendedores. Carlos Blanco Vázquez (Barcelona, 1968) es emprendedor e inversor privado en el sector de las nuevas tecnologías. En esta segunda jornada de Alhambra Venture dio todos los detalles sobre qué hay que hacer para conseguir fondos.

Blanco desgranó en qué es en lo que se fija a la hora de invertir. De manera directa, relató que «lo primero que miro es el CEO, el líder. Cuando me siento con él lo que hago es abrir el Ipad para mirar su linkedIn, eso lo hago mientras me cuenta dónde trabajó…». Eso no es todo, enseguida abre el móvil y empieza a contactar con ex compañeros, ex socios, ex jefes de esa persona y mientras que está hablando con él pide referencias. «No tardo diez minutos en tener referencias de él», señaló. Confesó que se fija, incluso, en las aficiones y qué le gusta hacer a esa persona que va a pedirle inversión.

Luego analiza el equipo, esto es lo más difícil, encontrar un buen equipo y socios. «En función de si es bueno el equipo o incompleto presto más o menos atención. Si hace un buen equipo merece más confianza que si ese equipo cojea», relató. Si cojea ese emprendedor no le genera confianza. Con el mismo interés que el equipo mira el mercado. Luego ya entra en la idea, que le da un valor de un cinco o un diez por ciento. En su alocución en la ponencia 'Que le pido a una empresa para que entre en mi portfolio' disertó sobre casos reales de éxito y no éxito.

Blanco advirtió a todos los presentes que es importante el momento. En la actualidad, indicó por ejemplo que es el momento de la inteligencia artificial, big data… y no de las startups de gafas. Puso su propio ejemplo de cuando no triunfó en 2000 con un proyecto sobre fútbol e internet.

Carlos Blanco ha montado varias empresas de éxito. Ha invertido en 85 compañías. Han muerto entre 30 y 35. Eso ha sido en los doce años como inversor. Hace algo más de un año montó Encomenda Smart Capital que es un Super Angel Fund para los mejores emprendedores.

Tienen un fondo con 22,8 millones ya captados. En septiembre cerrarán con cerca de los 24 millones d euros. 100.000 y 200.000 euros invierten en el primer momento. También van a invertir en compañías hasta 1,2 millones de euros. Chekin, Landbot.io, Goin y Homyspace han sido sus primeras cuatro inversiones. Han invertido aproximadamente un millón en sus primeras compañías.

Carlos Blanco dejó muchos mensajes interesantes y una reflexión importante a tener en cuenta por las startups: «Uno de los problemas que me encuentro es que no hay emprendedores con vocación internacional. Otro problema es que el CEO no hable inglés. Ese es un hándicap que tenemos los españoles y ese es un tema que lo vamos a mirar mucho».

Por último dijo: «Quien busque inversión para su compañía que se vaya a https://encomenda.com».

Carlos Blanco ha sido ganador del premio mejor emprendedor de España 2014 por los X Premios Pyme por Expansión e Ifema; y mejor Business Angel 2014 por los premios AEBAN. En 2001 fundó Grupo ITnet, incubadora de negocios online especializada en Ocio Digital desde la que ha creado más de diez empresas. En 2011 fundó Akamon Entertainment, empresa de juegos sociales tradicionales y de casino, líder en el sur de Europa y Latinoamérica, la cual vendió a finales del 2015 convirtiéndose en uno de los exits más importantes del año en España. En 1999 cofundó First Tuesday en España, el principal punto de encuentro entre emprendedores e inversores de internet, y en 2013 creó la aceleradora de startups Conector StartUp Accelerator. Recientemente ha fundado Nuclio Venture Builder dando por finalizadas las actividades de Grupo Itnet. Nuclio es la company builder con la que Carlos Blanco emprenderá todos sus negocios a partir de ahora. También ha puesto en marcha Encomenda Smart Capital, para gestionar todas sus inversiones. Es editor del blog de referencia para los emprendedores carlosblanco.com y escritor del libro 'Los principales errores de los emprendedores'.