Invertir en ahorro: la eficiencia energética

A día de hoy, la relación entre eficiencia energética y ahorro energético es algo que cada vez suscita más interés. A diario, un aparato, un proceso o un producto desaprovecha energía en su funcionamiento, desarrollo o proceso productivo. Reducir el consumo de energía es algo que se tiene muy presente como medida de ahorro, aun así, hay que tener en cuenta que esta reducción se puede conseguir haciendo más eficiente la energía que consume cualquier aparato, proceso o producto, es decir, estudiar y encontrar la energía mínima que necesita para realizar el mismo trabajo. Se trata de consumir lo necesario, ni más ni menos, de ahí que la eficiencia energética es el uso eficiente de la energía.

El ahorro energético es el resultado de disminuir la intensidad energética mediante un cambio del comportamiento de uso del aparato, proceso o producto que requiere energía para su funcionamiento. La implantación de medidas técnicas, organizativas o estructurales ayudan a que dicha disminución se incremente. Es el usuario particular el que debe hacer un uso responsable no sólo de sus aparatos energéticos sino también del comportamiento de éstos mediante el manejo consciente de los mismos. En cambio, cuando se trata de una industria, en la que los procesos productivos dependen no sólo de la maquinaria o aparatos empleados sino también de la mano de obra de su personal técnico, es cuando Vivendio Sostenibilidad Energética entra en juego ofreciendo a sus clientes un PAe+p.

Plan de Ahorro Energético Personalizado

Un PAe+p consta de varias fases. Se comienza analizando los procesos productivos de la empresa en cuestión, anotando los datos resultantes de la energía consumida en su conjunto. Posteriormente, se realiza un estudio de viabilidad de las medidas a adoptar para optimizar los consumos energéticos. Dependiendo de los trabajos a llevar a cabo, se investigarán las posibles ayudas o subvenciones económicas que los organismos oficiales ofrecen para la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente que puedan ser repercutidas al proyecto en cuestión. Se estudia la viabilidad de las mismas para que la inversión económica a realizar por la empresa sea de menor importe. Una vez, la empresa admite a trámite su implantación, es nuestro departamento de ingeniería el que se pone en marcha mediante la realización de un proyecto personalizado adaptado a las necesidades de la empresa con el firme convencimiento de la eficiencia y su ahorro energético. Legalizado el proyecto,nuestro personal especializado en la ejecución de instalaciones de todo tipo, procede a su ejecución.Para finalizar, una vez revisada y supervisada la instalación por nuestro personal técnico, se procede a su puesta en marcha y habilitación definitiva. Se trata de llevar a cabo un «llave en mano» en aspectos energéticos tanto de eficiencia como de ahorro.

Para obtener un ahorro energético no siempre hay que invertir en exceso. La reducción de la potencia contratada, la reducción de los consumos nocturnos, la mejora en el comportamiento de los empleados, y la buena praxis de éstos ayudan a obtener un ahorro energético menor. Para alcanzar un ahorro energético mayor, se debe realizar una inversión mayor, con operaciones que repercutan en el cambio de climatización, de iluminación con tecnología LED, de aislamientos, de ventanas, o con la instalación de placas fotovoltaicas. Estas últimas operaciones en la mayoría de los casos están subvencionadas por los organismos autonómicos y/o estatales. El Gobierno es consciente de la importancia de realizar una transición energética hacia un modelo más sostenible y responsable, favoreciendo a aquellas empresas que fomenten el autoconsumo, la eficiencia energética y las energías renovables.

Estas ayudas respaldan inversiones de ahorro y eficiencia energética mediante la reforma y adaptación de las infraestructuras existentes. Los incentivos son mayores cuanto más completa o integral sea la actuación, de ahí el estudio de viabilidad y posterior proyecto que se desarrolla por parte del personal técnico de Vivendio Sostenibilidad Energética, filial del Grupo Empresarial ACONSER. Tratan de ayudar en cada momento a sus clientes para que su inversión sea mínima respecto a las grandes ventajas que obtiene gracias al ahorro económico derivado de la energía no consumida diariamente en sus procesos industriales. Para invertir en ahorro, ponte en contacto con Vivendio en su email info@vivendio.es o al teléfono 958 217 090, se encuentran físicamente en Granada en la C/ Arabial 54, portal E, 1º B, Edificio Ramade.