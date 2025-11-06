Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Registros llevados a cabo en el mes de julio en Mondragones. Pepe Marín

«Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»

La contratación de un determinado psicólogo para las oposiciones, clave para la presunta trama de amaño de las oposiciones

Pilar García-Trevijano
M. Victoria Cobo

Pilar García-Trevijano y M. Victoria Cobo

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

El 18 de febrero, la imagen de la UDEF de la Policía Nacional entrando a registrar la sede de la Policía Local de Granada se ... llevó el protagonismo. Pero ese mismo día, los investigadores entraron también en la sede del Ayuntamiento de Albolote y en el de Algarinejo. Y además, acudieron al despacho profesional de un psicólogo, que se encuentra entre los 43 investigados que hay actualmente en la causa de los presuntos amaños de las oposiciones.

Te puede interesar

