«Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»

El 18 de febrero, la imagen de la UDEF de la Policía Nacional entrando a registrar la sede de la Policía Local de Granada se ... llevó el protagonismo. Pero ese mismo día, los investigadores entraron también en la sede del Ayuntamiento de Albolote y en el de Algarinejo. Y además, acudieron al despacho profesional de un psicólogo, que se encuentra entre los 43 investigados que hay actualmente en la causa de los presuntos amaños de las oposiciones.

Esta figura es clave para la presunta trama criminal, según detallan los investigadores. El grupo bajo sospecha necesita que se 'amañen' también las pruebas psicotécnicas en la oposición. En el sumario del caso, al que ha tenido acceso este periódico, se recogen las declaraciones de un testigo protegido que manifiesta que «la contratación de este profesional de la psicología –uno de los investigados– se habría asegurado al facilitarle a éste los precios del resto de ofertantes, pudiendo así mejorar las ofertas y por este motivo, la propuesta de este profesional sería la finalmente aceptada según lo pactado».

«Que hagan una criba»

La importancia que tendría la contratación de este profesional queda reflejada también en un audio recogido en el sumario. En la grabación se capta a un oficial de los que está investigado, hablando de «su intención de hablar con los psicólogos para que 'hagan una criba ahí grande'» para continuar relatando los impedimentos que surgen al pretender contratar al psicólogo para las pruebas a través de la contratación pública del contrato menor, un proceso público que debe cumplir unos requisitos. «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremedamante bien...», detalla el citado oficial en el audio incorporado.

En el mismo sumario, se apunta a otro pasaje de la grabación en la que el entonces jefe de la Policía Local refiere:«y cuando yo esté allí, y yo hable con la otra, y le diga a la otra, este, esta y esta, a ver lo que hacen, a ver si tiran para adelante....», en referencia a la necesidad que tienen de designar a un determinado profesional de 'su confianza', «al que impartir instrucciones precisas sobre quién debe aprobar», relatan los investigadores de la UDEF.

«Luego ahí te lo zumbas»

En el audio relatado, además del jefe del cuerpo y de un oficial, hay un tercer agente que abunda en la necesidad de tener alguien de confianza. El jefe remata, apuntando que «es que si nos interesa para algún compañero, de algún rollo, de alguna historia, sí, sí, y luego ahí te lo zumbas».

En el registro del despacho profesional del psicólogo investigado, los agentes incautan tres teléfonos móviles y diversa documentación relativa a los procesos selectivos investigados. El testigo protegido del caso apunta a que uno de los oficiales investigados había entrado en contacto con este psicólogo en un asunto anterior y lo propuso para formar parte de los presuntos amaños que ahora están bajo la lupa.