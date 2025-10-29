Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Registro de uno de los camiones en la operación antidroga entre Granada y Cádiz

Registro de uno de los camiones en la operación antidroga entre Granada y Cádiz Policía Nacional

Interceptan en Granada un camión con 8.000 kilos de hachís camuflados entre pimientos

Se han desarticulado dos organizaciones criminales en Cádiz y Granada que pretendían introducir grandes cantidades de droga y se ha detenido a 20 personas

C. L.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:34

Comenta

Agentes de la Policía Nacional, en apenas tres días, gracias a la colaboración internacional con las autoridades policiales y judiciales de Marruecos, han desarticulado dos ... organizaciones criminales que pretendían introducir grandes cantidades de hachís en Europa a través de camiones frigoríficos que llegaban al puerto de Algeciras. Han sido detenidas 20 personas que han ingresado en prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. El estupefaciente estaba oculto en dobles fondos de la parte trasera de los camiones tras cajas de pimientos verdes para pasar desapercibido en cualquier control policial o aduanero. Los camiones fueron interceptados en Cádiz y en Granada donde se disponían a extraer la droga para su distribución.

