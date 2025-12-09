Interceptada en la A-92 en Huétor Tájar una furgoneta con diez fardos de hachís

El Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Loja (Granada) ha interceptado en la autovía A-92, en término municipal de Huétor Tájar, también ... en el Poniente de la provincia granadina, una furgoneta en la que se descubrieron diez fardos de grandes dimensiones de hachís tras llamar la atención de los agentes por su circulación anómala.

Tras detener el vehículo en la salida 203 de la A-92, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa este martes, los agentes identificaron al conductor, de nacionalidad francesa, y procedieron a la inspección de la estiba de la carga. En el compartimento de la furgoneta se localizaron los diez fardos con un peso aproximado de unos 500 kilogramos de una sustancia que apuntaba ser hachís.

Se procedió inmediatamente a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de sustracción de vehículo, puesto que se confirmó que la matrícula que utilizaba la furgoneta correspondería a otro vehículo con señalamiento activo por sustracción. En el interior se hallaron ocultas, además, dos placas de matrícula de origen francés. El investigado ha sido puesto a disposición judicial, en cuyo poder ha quedado intervenida también la sustancia estupefaciente.