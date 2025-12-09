Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del hachís encontrado por la Guardia Civil. IDEAL

Interceptada en la A-92 en Huétor Tájar una furgoneta con diez fardos de hachís

La Guardia Civil identificó al conductor como un ciudadano de nacionalidad francesa

C. L.

Martes, 9 de diciembre 2025, 22:32

Comenta

El Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Loja (Granada) ha interceptado en la autovía A-92, en término municipal de Huétor Tájar, también ... en el Poniente de la provincia granadina, una furgoneta en la que se descubrieron diez fardos de grandes dimensiones de hachís tras llamar la atención de los agentes por su circulación anómala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  3. 3 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  4. 4 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  5. 5

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  6. 6 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  7. 7

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  8. 8

    El 091 busca las guitarras robadas de 091
  9. 9 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey
  10. 10

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Interceptada en la A-92 en Huétor Tájar una furgoneta con diez fardos de hachís

Interceptada en la A-92 en Huétor Tájar una furgoneta con diez fardos de hachís