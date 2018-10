«Nuestra intención es que mucha gente de Monachil se forme y trabaje en el casino» El regidor de Monachil, José Morales Morales. :: P. A. JOSÉ MORALES MORALES (PSOE) ALCALDE DE MONACHIL PACO ÁLVAREZ Lunes, 8 octubre 2018, 01:05

Al frente del consistorio monachileño se encuentra José Morales Morales (Monachil, 1988), uno de los alcaldes más jóvenes de la provincia que, con un equipo de gobierno ilusionado formado por cinco concejales del PSOE y dos de Izquierda Unida (IU), tienen ante sí un futuro próspero y lleno de proyectos que, sin duda, cambiarán en los próximos años este municipio del área metropolitana.

-Este año se iniciará la rehabilitación de la Casa de los Aragones, ¿cuáles van a ser los plazos de ejecución y qué función tendrá el inmueble?

POBLACIÓN 7.704 hab.| GENTILICIO: Monachileños o monachilenses | ALTITUD: 800 m. (Centro del pueblo) | ACTIVIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE: Servicios | GASTRONOMÍA: Olla de San Antón, habichuela verde. | LUGARES DE INTERÉS: Los Cahorros, Sierra Nevada, yacimiento arqueológico del Cerro de la Encina, senderos. | FIESTAS: San Antón (17 de enero), Fiestas de San José (19 de marzo), Fiestas de la Virgen de las Nieves (4-5 de agosto), Virgen del Rosario (Finales de agosto).

-Se trata de un edificio histórico que se encuentra en el casco antiguo, justo al lado del Parque de los Aragones, que es donde celebramos todos los eventos. En 2004, el ayuntamiento adquirió el inmueble a la familia de los Aragones y se trata de un molino de aceite y casa señorial. Hay estudios que dicen que los restos más antiguos encontrados en esa zona datan del siglo XV. Queremos rehabilitarlo y que sea el gran edificio de Monachil para que los turistas y visitantes vengan y encuentren información sobre todos nuestros recursos: Sierra Nevada, los Cahorros, el yacimiento arqueológico Cerro de la Encina, etc. El convenio de rehabilitación se firmó en 2009 y por fin la Junta de Andalucía lo ha incluido en sus presupuestos. El montante económico total es de 4,3 millones de euros de los cuales el 80% lo pone la Junta de Andalucía y el 20% restante, el ayuntamiento.

-Una de las infraestructuras por las que Monachil lleva luchando mucho tiempo es la construcción del nuevo colegio Miraflores, ¿se han producido avances?

-El colegio actual tiene más de cien años y la población ha crecido mucho en los últimos años . Al principio de la legislatura adquirimos unos terrenos para la construcción del nuevo colegio, pero como está al lado del río (como todo el pueblo) nos estamos encontrando con que Confederación está poniendo muchas pegas para darnos la autorización. La construcción es prioritaria, los terrenos los tenemos y sólo falta la autorización.

-¿Cuáles son las obras de mantenimiento que se van a realizar en la zona de Pradollano, en la Sierra?

-Allí siempre hay que realizar un mantenimiento, que en todos estos años no se ha realizado porque se rompen aceras, barandas y por la propia temperatura. Todos los veranos hay que invertir en mejoras, pero esto nosotros solos no podemos hacerlo. Tenemos que pedir ayuda a otras administraciones. En alumbrado, por ejemplo, hemos pedido una subvención para cambiar todo el alumbrado de Sierra Nevada. A ver si lo conseguimos. O, por ejemplo, los arreglos periódicos que hay que hacer en la depuradora.

-Respecto a la construcción del Centro de Visitantes de la Hoya de la Mora ha surgido una cierta polémica con algunos vecinos y con miembros de su equipo de gobierno pertenecientes a IU. ¿Cuál es su opinión personal?

-El promotor de este proyecto es el organismo de Parques Nacionales y, cuando se nos presentó, nosotros le propusimos otro lugar que creíamos más conveniente. Como el centro es de alta montaña y, aunque a mí me gustaría más otra ubicación, la única alternativa que tenemos es hacerlo allí y si no se hace allí, se hará en otro municipio del Parque Nacional de Sierra Nevada. A mí me parece una pena que esa inversión se vaya de Monachil. Llegará un momento en que se produzca la votación en el pleno. Si sale favorable se hará en Monachil y si no sale favorable no se hará en Monachil.

-Para la próxima temporada de invierno los trabajadores de Cetursa han anunciado nuevas huelgas y movilizaciones, ¿qué piensa de este conflicto?

-Esto genera incertidumbre y preocupación sin duda. Nosotros ya hemos tenido algunas reuniones con los empresarios y desde aquí animo a Cetursa, que es la empresa que gestiona el dominio esquiable, y a los trabajadores de la Sierra a que lleguen a un acuerdo porque estamos hablando de uno de los motores económicos más importantes de Andalucía y Monachil que afecta directamente a nuestros vecinos.

-Respecto a la apertura del casino, ¿se puede anticipar alguna fecha o concretar algo más respecto al empleo que se creará? ¿Está solucionado el tema de licencias y permisos?

-Por lo que a nosotros corresponde, los trabajadores del ayuntamiento estamos a total disposición de los inversores como con cualquier otro proyecto. Según tengo entendido, el plazo de ejecución es de un año desde la notificación, pero a mí me han dicho los propietarios del Capricho que quieren abrirlo mucho antes. Respecto al empleo, siempre se ha hablado de 200 empleos directos más los indirectos que se generen. Será la empresa Novomatic, que es la que gestiona el casino quien realice la selección aunque nosotros como ayuntamiento ejercemos un poco de intermediarios porque nuestra intención es que mucha gente de Monachil se forme y trabajé en el casino.

-¿Cómo valora la opinión de la Asociación Granadina de Jugadores de Azar en Rehabilitación que se ha mostrado contraria a la implantación del casino?

-Ahora mismo hay cinco casinos en Andalucía. La Junta decide sacar otro casino y es cierto que Monachil siempre se había mostrado interesado porque tenemos las instalaciones desde hace mucho tiempo. ¿Qué esto genera problemas de ludopatía y juego? Pues sí. Pero es que algunas veces somos un poco incongruentes con las cosas que hacemos, pero la realidad es que si el casino no está en Monachil, estará en La Chana o en Armilla.