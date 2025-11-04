La integración del tren en Granada atrae a 16 empresas

16 empresas optan al contrato para la integración del ferrocarril de Granada, una macroperación impulsada por el Ministerio de Transportes, la Consejería de Fomento y ... el Ayuntamiento para acabar con los problemas de conectividad de Pajaritos, Chana, Bobadilla y Juventud provocados por las vías del tren.

El dato ha sido desvelado este martes durante la reunión que las tres administraciones han mantenido de forma telemática para avanzar en la tramitación de los contratos. Ha sido un encuentro «muy positivo», como lo ha definido la regidora de la ciudad al término de la cita, que ha permitido comprobar el interés que despierta el proyecto entre las compañías.

El encuentro, según ha apuntado Marifrán Carazo, ha servido también para avanzar en otras líneas más allá de los pliegos. El Ayuntamiento ha trasladado al resto de instituciones su interés por impulsar también la mesa técnica que debe analizar la futura variante de Moreda.

Esta infraestructura, llamada a sustituir el actual ramal que cruza el Cerrillo Maracena en dirección a Almería, es una ronda exterior con la que se pretende despejar los terrenos urbanos y sacar fuera de Andaluces el tráfico de mercancías, que se detendrían en el Área Logística prevista junto a MercaGranada.

El Consistorio quiere que esta propuesta, de la que ya encargó un estudio el Ministerio de Transportes a ADIF, se analice y se valore a bien ritmo para que su impulso pueda ir acompasado, en la medida de lo posible, con la integración.

La novedad más importante, sin embargo, ha sido el desarrollo de un borrador de convenio realizado por Urbanismo. Los documentos establecen el reparto de competencias de las tres administraciones y aclara qué corresponde hacer a cada una, pero también determina el reparto de la financiación, el porcentaje que deben pagar Gobierno, Junta y Ayuntamiento.

La alcaldesa ha explicado que se trata de un borrador y, por tanto, no está cerrado, pero sí ha manifestado que la ciudad quiere avanzar en esa negociación lo antes posible. Carazo ha evitado hablar de cifras. Ha recordado que el ministro Óscar Puente ya avanzó algunas ideas al respecto cuando lanzó el proyecto, pero ha insistido en que se trata de una cuestión «compleja» que debe ser conversada bien por las tres partes.

El calendario para la integración, pues avanza y pone ahora el foco sobre diciembre, una fecha en las que las tres instituciones se reunirán presumiblemente para valorar las ofertas, abordar las mesas técnicas y continuar las conversaciones para cerrar el convenio.