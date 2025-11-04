Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Proyecto de la integración del tren en Andaluces. Ideal

La integración del tren en Granada atrae a 16 empresas

El Ayuntamiento entrega un borrador de convenio para negociar con el Gobierno y la Junta el reparto de competencias y financiación

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:52

16 empresas optan al contrato para la integración del ferrocarril de Granada, una macroperación impulsada por el Ministerio de Transportes, la Consejería de Fomento y ... el Ayuntamiento para acabar con los problemas de conectividad de Pajaritos, Chana, Bobadilla y Juventud provocados por las vías del tren.

