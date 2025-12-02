La integración del ferrocarril, entre las diez inversiones municipales más importantes en 2026

La mejora de las arcas municipales tiene reflejo también en el capítulo de inversiones, que superará los 12 millones de euros en 2026. Así, la ... partida contempla fondos para proyectos estratégicos, como la integración del ferrocarril, pero también da sustancia a compromisos adquiridos por la alcaldesa, como el incremento del plan asfáltico o el programa de embellecimiento de plazas y equipamientos.

Precisamente, esta última es la que más fondos tiene a su disposición, unos 2,1 millones de euros con los que se actuará en zonas e inmuebles de toda la ciudad. A esas cifras hay que sumar otros 200.000 euros que se van a destinar a plazas, calles, parques y jardines.

El capítulo de inversiones también recoge otras partidas notables, como las previstas para la mejora del viario. A este fin se destinarán, por un lado, 1,5 millones que servirán para renovar las calzadas y, por otro, 60.000 euros más para actuaciones extraordinarias.

Diez de las principales partidas del presupuesto del Aytuntamiento Plan público de mejora de zonas y equipamiento 2.100.0000 € Plan asfáltico y Plan asfático extraordinario 1.560.000 € Inversión en mobiliario para el archivo municipal 1.300.605 € Vehículos recogida bioeresiduos subvención 863.040 € Adquisición e implementación plataforma electrónica 630.000 € Inversión en infraestructuras deportivas 375.000 € Inversión en proyecto radar control velocidad 222.439 € Inversiones en mejoras plazas, calles, parques y jardines 200.000 € Soterramiento ferrocarril granada 200.000 € Plan actuación en parques infantiles 100.000 € Representan del total 59,9% Fuente: Ayto. de Granada C.J.V.

También aparece en el expediente el compromiso de 200.000 euros para financiar los primeros trámites de la integración del ferrocarril, así como otros 222.439 euros que se destinarán a la adquisición de radares para controlar la velocidad y 630.000 euros con los que se quiere lanza la nueva plataforma electrónica municipal, lo que permitirá a la ciudadanía efectuar más trámites administrativos sin necesidad de acudir presencialmente a las instalaciones.

Otra de las partidas notables tiene como fin el nuevo archivo municipal, que se está construyendo en el Carmen del Negro gracias al Plan Alhambra. El expediente de presupuestos recoge inversiones por 1,3 millones irán para dotar de nuevo mobiliario al espacio. Los nuevos parques infantiles, con 100.000 euros, y las mejoras en infraestructuras deportivas, 375.000 euros, son otros de los proyectos que tendrán financiación en 2026.